Avrasya’da döviz ısrarı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Avrasya Tüneli’nin yapım, işletme ve devri işine ilişkin sözleşmelerde bedelin ya da diğer ödeme yükümlülüklerinin TL’ye çevrilmemesi gerektiğini söyledi.

TBMM’de CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım’ın “Avrasya Tüneli geçiş ücretlerinin dolar üzerinden TL’ye döndürülmesi ile ilgili düşünceleriniz nelerdir? Bakanlığınız tarafından yürütülen bir çalışmanız var mıdır?” sorusu üzerine Turhan, “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’in ilgili maddeleri ile yasakların kapsamı, istisnalar ve TL’ye çevrimde kullanılacak yöntemler belirlenmiştir. Bu bağlamda, Avrasya Tüneli yapım, işletme ve devri işine ilişkin sözleşmelerde bedelin ya da diğer ödeme yükümlülüklerinin TL’ye çevrilmemesi gerekmektedir.” ifadelerini kullandı.

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