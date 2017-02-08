Bakan açıkladı: Mart ayında başlıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Büyükanne Projesi" ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Müzezzinoğlu, büyükannelere verilecek maaş tutarının 425 TL olduğunu ifade ederken, projenin Mart ayında başlayacağını kaydetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu "Büyükanne Projesi" kapsamında torun bakan büyükannelere verilecek maaş tutarının 425 TL olduğunu açıkladı. Müezzinoğlu'nun "Büyükanne Projesi"ne ilişkin açıklamaları şöyle: "Doğum yapmış annenin çocuğu 6 yaşına kadar olan süresi ile ilgili işverene müracaat yaptığında ben yarı zamanlı çalışma istiyorum dediği andan itibaren ilk aydan sonra bu hakkını kullanabilir. Bununla ilgili yönetmeliği yaptığımızda annenin tercihi sabahtan öğlene, öğlenden akşama veya bir gün gelip birgün gelmeme şeklinde bir yönetmelik karşımıza geldi. Bu projenin maddi külfeti bin aile için yaklaşık 6 milyon. Mart ayı itibariyle projenin fiilen uygulamasına geçeceğiz.

Müezzinoğlu, ilk etapta pilot 10 ilde toplam 6 bin aileyi kapsayacak projenin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı uzmanlarınca takip edileceğini söyledi.

Müezzinoğlu, projenin İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Kayseri, Sakarya, Antalya, Konya, Tekirdağ ve Gaziantep'te pilot olarak uygulanacağı bildirerek, anneanne ve babaannelere aylık 425 lira yardımın yapılacağını ifade etti.