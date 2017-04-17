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17 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Bakan Ağbal: Bütçe 19,5 milyar lira açık vermiştir

17 Nisan 2017, Pazartesi 13:50
Maliye Bakanı Nacı Ağbal, 2017 yılı Ocak- Mart dönemi bütçe değerlendirmesinde bulundu.

Bütçede mali alanı kullanarak ekonomiye destek verirken, mali sürdürülebilirliğe önem vermeye devam ettiklerini belirten Bakan Ağbal, "Mart ayında bütçe 19,5 milyar lira açık vermiştir. Ocak-Mart döneminde ise bütçemiz 14,9 milyar lira açık vermiştir. Ancak ertelenen sosyal güvenlik primlerinin geçici etkisi dikkate alındığında ilk üç ay sonunda bütçe açığı 8,9 milyar lira seviyesindedir" dedi.

Ocak-Mart döneminde toplam bütçe harcamaları 159,7 milyar lira, faiz hariç giderler ise 140,8 milyar lira olarak gerçekleştiğini belirten Bakan Nacı Ağbal, yaptığı yazılı açıklamada, "Ekonomiye destek veren geçici düzenlemeler ve vergi indirimleri nedeniyle bütçe açığı ilk üç ay içinde yukarı yönlü bir görünüm ortaya koymakla birlikte, uyguladığımız programların önümüzdeki aylarda tedrici bir biçimde ortadan kalkması sonucunda bütçe patikası normal görünümüne kavuşacaktır. Diğer yandan, bütçemizde mali alanın verdiği imkanı gözeterek, ekonomide canlanmaya dönük aldığımız geçici tedbirlerin yanı sıra, özellikle yatırım, üretim, ihracat ve istihdama uzun dönemli katkı sağlayacak yapısal nitelikteki vergi düzenlemeleri ile vergi indirimleri kısa vadede bütçe dengesinde bir genişlemeye neden olsa da geçici indirimlerin tedrici bir şekilde ortadan kaldırılmasıyla birlikte bütçe dengesinde sağlanan olumlu performans seviyesine tekrar dönülecektir" dedi.

İstihdamı desteklemek amacıyla bu yılın Ocak, Şubat ve Mart aylarında ödenmesi gereken Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim tahsilatının yılın son çeyreğine ertelendiğini hatırlatan Bakan Ağbal açıklamasının devamında, "Bu nedenle yılın ilk üç ayında bütçeden Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan transferlerde 6 milyar lira geçici bir artış olmuştur. Ertelenen prim ödemeleri yılsonuna kadar tahsil edileceğinden 2017 yılı bütçesinde geçici bir etki meydana getirmiştir. Sosyal Güvenlik harcamalarını geçici olarak yukarı çeken bu uygulamanın bütçe dengesinde düzeltilmesi halinde aslında bütçe açığı ilk üç ay sonunda 8,9 milyar lira seviyesine düşmektedir" dedi.

DHA

Etiketler: maliye, naci ağbal
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