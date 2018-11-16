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16 KASIM 2018 CUMA - YIL: 49

Bakan Varank: Yerlileştirme adımlarını hayata geçiriyoruz

16 Kasım 2018, Cuma 22:25
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ağustos ayının, dışsal şokların ve döviz kurundaki dalgalanmanın en yoğun gerçekleştiği dönem olduğunu belirterek, "Bu dönemin sanayideki gecikmeli etkisi eylül ayında kendini gösterdi." ifadesini kullandı.

Varank, yazılı açıklamasında, eylül ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

Sanayi üretim endeksinin söz konusu ayda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 azaldığını aktaran Varank, "Bilindiği gibi ağustos ayı, dışsal şokların ve döviz kurundaki dalgalanmanın en yoğun gerçekleştiği bir dönemdi. Bu dönemin sanayideki gecikmeli etkisi eylül ayında kendini gösterdi." ifadesini kullandı.

Yılın 9 ayında sanayi üretimindeki artışın yüzde 5,6 olarak gerçekleştiğine işaret eden Varank, yüksek teknolojili ürünlerin üretimindeki yıllık yüzde 8,7'lik artışın, yüksek katma değerli üretimin izlediği seyir açısından olumlu bir gösterge olduğunun altını çizdi.

"Yerlileştirme adımlarını hayata geçiriyoruz"

Varank, döviz kurundaki dalgalanmanın üretime etkisini azaltmanın öncelikli hedefleri arasında yer aldığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Sanayide dışa bağımlılığı azaltmak için yerlileştirme alanında çok somut adımları hayata geçiriyoruz. Mevcut politikalarımıza ek olarak, uçtan uca yerlileşme programını yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Bu kapsamda sanayide girdileri yerlileştirirken, odak alanlarda geleceğin teknolojilerinin Ar-Ge'sini yapacağız.

Sektör bazlı üretim gelişmelerini yakından takip ediyor ve sanayicilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. 17 Ağustos tarihinde üreticilerimiz için Destek ve Önlem Paketi'ni açıkladık. Burada yer alan eylemlerin çoğunu başarılı bir şekilde hayata geçirdik. OSB'lerde kısmen ya da tamamen bedelsiz arsa tahsisinin kapsamını genişlettik. OSB'lerdeki parsellerin dolmasıyla, ciddi üretim ve istihdam artışları göreceğiz."

Uluslararası doğrudan yatırımların Türkiye'ye gelmesini önemsediklerini belirten Varank, ekim ayı sonunda açıklanan Dünya Bankasının İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde Türkiye'nin 17 basamaklık sıçramayla 190 ülke arasında 43'üncü sıraya yükseldiğini ve son 15 yılın rekorunu kırdığını belirtti.

Bu başarının uzun vadeli üretken dış yatırımlar için Türkiye'yi daha da cazip hale getireceğinin altını çizen Varank, "Bakanlığımız ve ilgili kuruluşlarımızın tüm imkanları sanayicilerimiz için seferber edilmiş durumdadır. Sanayinin gücüne güç katacak adımları kararlılıkla hayata geçirmeye devam edecek, ülkemizin üretim öncülüğünde büyümesi için tüm gayretimizle çalışacağız." ifadesini kullandı.

AA

Etiketler: Varank, Sanayi, Teknoloji
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