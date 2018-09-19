Başarı Tekstil, konkordato istedi

İssimo Home markasıyla ev tekstili üretimi yapan Başarı Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ, hacizlere karşı konkordato başvurusunda bulundu.

İki alüminyum üreticisinden konkordato talebi Sputnik’te yer alan habere göre, temeli 1960’larda atılan Denizlili Başarı Tekstil, yaşadığı mali darboğazı aşamayınca konkordato davası açtı. Denizli Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen dâvâda 7 Eylül’de çıkan kararla, şirkete üç aylık geçici mühlet kararı verildi. Bu kararının yanında, alacaklıların sayısı ve firmanın borç miktarı gözetilerek, Ayhan Kortunay, Mürşit Uz ve Güngör Durur’un konkordato komiseri olarak görevlendirilmesine hükmedildi. Ürünleri, Türkiye’de 250’i aşkın noktada satılan Başarı Tekstil aynı zamanda 40’ı aşkın ülkeye de ihracat yapıyor. 60 yıl kadar önce 8 kişi ile küçük bir atölyede temeli atılan şirket 2010 yılında İssimo Home adı ile ev tekstili alanında kendi markasını kurdu.

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