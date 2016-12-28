Belediyelere kesinti şoku

Hükümet, belediyelerin kamuya olan borçlarına karşılık bütçelerinden yapılacak kesinti oranını yüzde 7.5’DAN yüzde 50’ye çıkardı. Duruma tepki gösteren Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı KADİR Topbaş, Başbakanlık’a mektup yazdı.

Hükümet, belediyelerin kamuya olan borçlarına karşılık bütçelerinden yapılacak kesinti oranını yüzde 7.5’ten yüzde 50’ye çıkardı. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş harekete geçti. Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Başbakanlık’a mektup yazan Topbaş, “Kesinti oranları yüzde 400 artırıldı. Genel bütçeden gelen payların yüzde 50’si belediyelerin kamuya olan borçlarına kesilecek ve belediyelerin hizmet görme kapasitelerini olumsuz etkileyecek” dedi ve kesinti oranının büyükşehirler için yüzde 10’a düşürülmesini istedi.

Üst sınır yüzde 40’tı

Kesintinin üst sınırını yüzde 40 olarak belirleyen yasa maddesine göre Bakanlar Kurulu, 2016 yılı için yapılacak kesintileri, 2010’dan sonra borcu olan belediyeler için yüzde 12.5; 2010’dan önce borcu olan belediyeler için ise yüzde 7.5 olarak belirlemişti. Ancak 30 Ekim’de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, belediyelerden yapılacak borç kesintisi oranını Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Yasa doğrultusunda artırdı. Alınan karara göre, 2017 yılında belediye borçlarına mahsuben yapılacak kesinti oranları geçmiş dönem borcu olanlar için yüzde 50 olarak belirlendi.

Belediyelerin çoğu borçlu

Kesinti oranının artırılmasına ilişkin karar, 24 Kasım tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhuriyet’in haberine göre, aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, harekete geçti. Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ile birlikte Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı’na mektup yazan Topbaş, 2016 yılı için belirlenen kesinti oranlarının yüzde 400 arttırılması anlamına geldiğini belirtti. Topbaş, “Belediyelerimizin büyük kısmının geçmiş dönemlere ait borçları bulunduğu dikkate alındığında, 2017 yılında genel bütçeden gelen payların yüzde 50’si belediyelerin kamuya olan borçlarına kesilecek ve belediyelerimizin hizmet görme kapasitelerini olumsuz etkileyecektir” ifadelerini kullandı.