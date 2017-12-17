Bilgi almak için gitti; hayatı ''istiridye mantarı'' ile değişti

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü mezunu 21 yaşındaki genç, Genç Çiftçi Projesi kapsamında aldığı destekle kurduğu işletmede istiridye mantarı üretiyor.

Samsun'da geçen yıl Ağız ve Diş Sağlığı Bölümünü bitiren Ayşenur Sekman, boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla yapabileceklerini görüşmek üzere Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne gitti. Burada istiridye mantarı konusunda kurs verildiğini öğrenen Sekman, kursa katılarak eğitim aldı. Eğitimin ardından Genç Çiftçi Projesi kapsamında 30 bin lira hibe desteği verilen Sekman, Canik ilçesi Gökçeli Mahallesi'ndeki arazilerinde 100 metrekarelik sera kurarak istiridye mantarı üretimine başladı. Sekman "Boş durmaktansa üretime katkı sağlamak istedim ve bunu başardım. Şimdi bir tesisim var ama bunu büyütmek, mantarı saklayabileceğim soğuk hava deposu ve ambalajlama tesisi kurmak istiyorum." ifadelerini kullandı. AA

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