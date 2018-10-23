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23 EKİM 2018 SALI - YIL: 49

Binlerce müteahhit batma tehlikesiyle karşı karşıya

23 Ekim 2018, Salı 20:34
Anadolu Yapım Müteahhitleri Federasyonu Genel Başkanı Ali Aydın, son aylarda dövizdeki artışı nedeniyle inşaat maliyetinin yüzde 70 oranında arttığını belirterek, müteahhitlerin iş yapamaz hale geldiğini söyledi.

Dünyada, Çin'in ardından ikinci sırada olduğunu belirttiği Türk müteahhitlik sektörünün son yıllarda patinaj yaptığını, şimdilerde ise tamamen durduğunu belirten Anadolu Yapım Müteahhitleri Federasyonu Genel Başkanı Ali Aydın, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın son verilerine göre ülkemizde 430 bine yakın müteahhidin bulunduğunu, genel başkan yardımcılığını yaptığım İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonumuzun yaptığı tespitle binlercesinin batma tehlikesiyle karşı karşıya bırakıldığını üzülerek belirtmek istiyorum. Burada söz konusu olan sadece yapımcı olan müteahhit değildir. Emek yoğun olan bu sektörde, her müteahhidin yanında en az 5 alt taşeronunun olduğunu ve bunların yanında çalışanlarını da hesaba kattığımızda yüz binlerin işsiz kalacağını üzülerek belirtmek istiyorum. Müteahhitlerin çok zor durumda olduğunu, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a Ankara'da İMKON binamızda, genel başkanımız Tahir Tellioğlu başkanlığında, 4 federasyonumuz ile 51 ilimizin temsil edildiği toplantıda, sektör temsilcileri tarafından acil olduğunu belirterek, sorunlarımız ve çözüm önerilerimiz iletilmiştir" dedi.

'DÖVİZDEKİ ARTIŞ OLUMSUZ ETKİLEDİ'

Dövizdeki artışın kendilerini olumsuz etkilediğini belirten Aydın, "Son aylarda dövizin ve faizin artması ile birlikte demirin 2016 yılı başında kilogramı 1.25 TL iken son olarak 4.30 TL olması, inşaat maliyetlerinin genelde yüzde 70'e yakın artması, başta kamu müteahhitleri ve yap-satçılar dahil konut üreticileri ile birlikte altyapı ve üst yapı müteahhitlerini adeta iş yapamaz hale getirmiştir" diye konuştu.

Yetkililere seslenen Aydın, "Kamu ve özel sektörde sözleşme ile (kat karşılığı sözleşmeleri dahil) süreli iş yapan müteahhitlere süre uzatımı verilmesini, yapı ruhsatlarındaki sürenin uzatılmasını istiyoruz. Sıfır konut ve işyeri alım ve satımındaki tapu harçların geçici bir süre sıfırlanmasını, kat karşılığı arsa temini ile müteahhidin aldığı konutlardan tapu harcı alınmaması gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca konut ve iş yerlerinde geçici olarak yüzde 8'e düşürülen KDV'nin devem ettirilmesini, kamu bankalarından başta işçiler ve kamu çalışanlarına olmak üzere ilk ev alanlara yüzde 9'a kadar düşük faizle konut kredisi verilmesini talep ediyoruz. Kentsel dönüşüm kanunu ile yapı denetim kanunundaki uygulama sorunlarının giderilmesini, müteahhitlik hizmet kanununun bir an önce çıkartılmasını, müteahhitlik mesleğinin istenilen güvenirliğinin ve standardının sürdürülebilmesi için Müteahhitler Odasının kurulmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Sputnik Türkiye

Etiketler: Müteahhit, Döviz, iflas, konut
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