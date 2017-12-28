Bitcoin'e Güney Kore darbesi

Güney Kore hükümeti, isimsiz kripto para hesapları açılmasının yasaklanması ve regülatörlere gerektiğinde sanal para platformlarını kapatma imkanı verilmesi gibi bir dizi tedbir üzerinde çalışıyor. Söz konusu haberin duyulmasıyla Bitcoin fiyatı bin dolardan fazla geriledi.

Güney Kore, kripto para alım-satımında spekülasyonların denetlenmesi için ek tedbirler uygulayacağını bildirdi.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, "Hükümet, sanal paraların gerçek bir paranın rolünü oynayamayacağı ve aşırı oynaklık nedeniyle yüksek kayıplara uğranabileceği konusunda birçok kez uyarıda bulundu. Sanal paralarda alım-satım Güney Kore merkezli platformlarda, diğer ülkelerdekilere göre çok daha yüksek" ifadelerine yer verildi.

Güney Kore'nin uygulamaya koyacağı tedbirler arasında, isimsiz kripto para hesapları açılmasının yasaklanması ve regülatörlere gerektiğinde sanal para platformlarını kapatma imkanı verecek yeni yasal düzenleme de var.

Bu arada güne 14.781 dolarda başlayan Bitcoin, söz konusu haberin duyulmasıyla 13.550 dolara kadar geriledi. Bitcoin saat 09:00'da 13.775 dolardan işlem gördü.