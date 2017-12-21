TBMM Genel Kurulunda, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın maddelerinin görüşmeleri devam ediyor.

Tasarının 10. maddesi üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Maliye Bakanı Naci Ağbal, gıdanın uygun ortamlarda sunulmasının son derece önemli olduğunu söyledi. Ağbal, vatandaşın ihtiyacı olan gıdayı uygun koşullarda, uygun fiyatla temin edebilmesi adına ekonomi yönetimi olarak diğer bütün bakanlıklarla koordinasyon halinde çalışma yürüttüklerini anlattı.

Tarım sektörünün önemine işaret eden Ağbal, sektörün mevsimsel koşullardan etkilendiğini, zaman zaman bazı ürünlerde arzda yetersizlikler olduğunu, bunun da fiyatı yukarı itebildiğini belirtti.

Böyle durumlarda dış ticaret vergileriyle ilgili geçici nitelikte bazı düzenlemeler yaparak, arz ve talebi dengelediklerini dile getiren Ağbal, bu vergilerden geçici olarak vazgeçmelerinin zarar olarak görülmemesi gerektiğini ifade etti.

"Düzenleme bu hafta içinde tamamlanacak"

Taşeron düzenlemesiyle ilgili soruları da yanıtlayan Ağbal, bunun, bir milyondan fazla çalışanın bir an önce çıkmasını beklediği bir düzenleme olduğuna işaret etti.

Ağbal, gerekli çalışmaların tamamlandığını, temel kararların oluşturulduğunu vurgulayarak, "Çalışma ve Maliye Bakanlıkları, birtakım detay hususlarla ilgili değerlendirmelerini, çalışmalarını yapıyorlar. İnşallah bu hafta içinde bu çalışmalar tamamlanmış olacak." dedi.

Bakanlıklar arasında en fazla sağlık sektöründe, Sağlık Bakanlığında taşeron bulunduğunu, bu şekilde 170 bin kişinin çalıştığını belirten Ağbal, şunları kaydetti:

"Üniversite hastanelerinde çalışan önemli grup var. Bunun dışında Milli Eğitim, Aile Bakanlıklarında çalışan arkadaşlarımız var. İkinci ana grup, mahalli idareler. Mahalli idarelerde 450 binden fazla bu şekilde çalışan kardeşimiz var. Taşeron çalışma, yıllar itibarıyla hükümet olarak kamu hizmetlerini vatandaşımıza daha uygun koşullarda eriştirebilmek adına geliştirilen bir sistem. 2014'te bu arkadaşların mali, özlük haklarıyla ilgili önemli iyileştirmeler yaptık. Bu ardaşlarımız kamuya geçme durumuyla karşı karşıyalar. Hükümet olarak yaptığımız çalışmada bu çalışanlarımızın bugünkü haklarının korunması, uygun koşullarda kamuya geçmelerinin sağlanması, diğer taraftan da kamu hizmetlerinin aynı şekilde etkin, verimli şekilde sürdürülebilmesi hususlarını göz önünde bulundurduk.

Bu konuda nihai karar hükümete ait. Çalışmalar devam ediyor. Ne tasarının içeriğiyle ne de yöntemiyle ilgili bu konuda nihai karar oluşana kadar söylenen hususları çok da fazla dikkate almamak gerekiyor. Bütün gayretimiz bir milyondan fazla olan taşeron çalışanlarımızın bu beklentilerini en hızlı şekilde, en kısa yöntemle ve taleplerine uygun şekilde yapmak olacak. Yeni yıla girmeden önce bu çalışanların da bu müjdeli haberi, gerçekleşme şeklinde almaya ihtiyaçları var."