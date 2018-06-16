Bu şartlarda yatırım gelmez

Bilkent Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanı Prof. Dr. Refet Gürkaynak, Türkiye’de artık insanların “Makine alayım, şirketimi genişleteyim, yeni üretim tesisi kurayım” demediğini belirten Gürkaynak, “Böyle bir şey görmeyişimizin nedeni de faizin yüksek olması değil memleketin bayağı yaşanmaz hale getirilmiş olması. İnsanlar yaşamaktan korktukları yerde elbette yatırım yapmaktan da korkuyorlar” dedi.

Medyascope.tv’de açıklamalarda bulunan ve son dönemde yaşanılanların önceki 10 yılı anlamadan anlaşılamayacağını söyleyen Refet Gürkaynak, “Buraya kadar biriktirdiğimiz dengesizliği, aldığımız borcu düşünmeden süreci anlamak mümkün değil. Ortada bir Türkiye siyaseti, sosyolojisi, toplumsal yapısı, adalet sistemi var” ifadesini kullandı. Bağımsız olmayan bir merkez bankasının her seçim zamanı geldiğinde biraz daha büyümek için düşük faiz politikasını güdebileceğini söyleyen Gürkaynak, dolayısıyla hükümetin “canı nasıl istiyorsa öyle yapacağı” algısı yarattığı için Merkez Bankası’nın kredibilitesinin sağlanması gerektiğini kaydetti.

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