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7 MART 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Çalışan kadın denge kurmakta zorlanıyor

07 Mart 2018, Çarşamba
Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği’nin (GYİAD) kadın üyelerinin katılımı ile gerçekleştirdiği ankete göre, çalışan kadınların başlıca ortak sorunu iş hayatı ile aile hayatı arasındaki dengeyi kuramamak.

Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği’nin (GYİAD) gerçekleştirdiği ankete göre, çalışan kadınların yaşadığı en büyük sorun iş ve aile hayatı dengesini kurmaya yönelik. “İş hayatında karşılaştığınız en önemli zorluk nedir?” sorusuna, girişimci kadınların yüzde 42’si, yönetici olarak görev yapan kadınların ise yüzde 50’sinden fazlası ‘iş hayatı-aile hayatı dengesi’ cevabını veriyor. “Kadınların iş hayatında ne tür desteklere ihtiyacı var; ne tür düzenlemeler kadınların iş hayatında yükselmesinin önünü açabilir?” sorusuna cevap veren girişimci kadınların yüzde 80’i öncelikli beklentilerinin finansmana ilişkin olduğunu belirtiyor. Yönetici kadınlar ise özellikle çalışma saatlerinin esnekleştirilmesine yönelik düzenlemeye ihtiyaç duyduklarını ifade ediyor. GYİAD’ın anketine göre, girişimci kadınların yüzde 90’ı girişimlerini büyütmeyi planlarken, satış planladığını belirtenlerin oranı sadece yüzde 10 seviyesinde bulunuyor. Profesyonel yönetici olarak çalışan kadınların yüzde 85’i kariyerlerine profesyonel olarak devam edeceklerini söylerken, yüzde 15’lik bir kesim girişimci olmayı planladığını dile getiriyor.    

İstanbul - Seyhan Şentürk

Etiketler: kadın, çalışan kadın
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