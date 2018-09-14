Cari açık 54 milyar dolar

Cari işlemler açığı, temmuzda 1 milyar 751 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, 12 aylık açık ise 54 milyar 560 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Temmuz 2018 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı. Buna göre, cari işlemler açığı, temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla 2 milyar 960 milyon dolar azalarak 1 milyar 751 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu arada Haziran verisi 2.97 milyar dolardan 3.04 milyar dolara revize edildi. Net hata noksan kalemi temmuzda 2.98 milyar dolar olurken, 7 aylık ‘kaynağı belirsiz para girişi’ 11.6 milyar dolar oldu.

TCMB tarafından yapılan açıklamaya göre, bu ayda ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 533 milyon dolar azalarak 4 milyar 799 milyon dolara, birincil gelir dengesi açığı 25 milyon dolar azalarak 592 milyon dolara geriledi. Hizmetler dengesinden kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 673 milyon dolar artarak 3 milyar 593 milyon dolar olarak gerçekleşti. TCMB, bu gelişmede, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirlerin 578 milyon dolar tutarında artarak 3 milyar 62 milyon dolara yükselmesinin etkili olduğunu bildirdi.

Doğrudan yatırım 707 milyon $

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 707 milyon dolar oldu. Portföy yatırımları 279 milyon dolar net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 463 milyon dolar net satış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 115 milyon dolar net alış yaptığı görüldü. Yurtiçi yerleşiklerin yurtdışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 153 milyon dolar net geri ödeme gerçekleşti. Diğer yatırımlarda 764 milyon dolar tutarında net giriş yaşandı. Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 701 milyon dolar, yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatları da 737 milyon dolar net artış gösterdi.