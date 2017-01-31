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1 ŞUBAT 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

"Çiğ süt satılmayacak" söylentileri hakkında yeni açıklama

31 Ocak 2017, Salı 16:48
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik, çiğ süte ilişkin düzenlemeyle ilgili "çiğ süt satılmayacak" gibi bir yaklaşımın kabul edilebilir olmadığını belirterek "Amacımız, sağlıklı sütü talep eden vatandaşlara çiğ süt ulaştırmaktır" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, bakanlıkta Çekya Tarım Bakanı Marian Jureçka ile ortak basın toplantısı düzenledi. İki ülke arasındaki ilişkilerin, sorunsuz şekilde devam ettiğini belirten Çelik, gün boyu süren görüşmelerde de bunun nasıl daha fazla geliştirileceğinin değerlendirildiğini söyledi.

Çekya'yı AB içinde sağlam bir dost ve müttefik olarak gördüklerini dile getiren Bakan Çelik, "AB üyeliğimizi desteklemeleri ve bunun yanında 15 Temmuz'da yaşadığımız darbe girişimi karşısındaki tutumlarından dolayı Sayın Bakana teşekkür ettim. Ayrıca Çek hükümeti, son derece önemli bir jestte de bulundu. TBMM bombalandığında, orada bulunan Bohemya kristalleri de zarar görmüştü. Onların yenilenmesiyle ilgili yaptıkları çalışmalardan dolayı Sayın Bakana teşekkürlerimizi ilettim." diye konuştu.

"Canlı hayvan ithalatı yoğun şekilde sürüyor"

Çelik, Türkiye-Çekya Tarım İş Forumu kapsamında yaklaşık 150 Türk ve Çek iş dünyası temsilcisinin irtibatta olduğunu ve yeni ticari bağların gelişmesi için görüşmelerini sürdüklerini söyledi. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2006 yılında 1 milyar dolar civarında iken şu anda 3 milyar dolara ulaştığına dikkati çeken Çelik, "İnanıyorum ki bu yıl 4 milyarı bulacak ve hedefimiz kısa süre içinde 5 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşmak. Tarım alanında da ilişkilerimiz, düzeyli şekilde artarak devam ediyor. Çekya'dan özellikle kırmızı et ihtiyacımızı karşılamak adına canlı hayvan ithalatımız yoğun şekilde devam ediyor. Aynı şekilde bizler de yaş sebze, meyve, kuru meyve, gıda maddeleri ve su ürünleri başta olmak üzere birçok kalem ihracatımızı da Çekya'ya gerçekleştiriyoruz. Amacımız, ilişkileri geliştirmek ve ticari kalemlerin sayısını arttırmak." ifadesini kullandı.

Çekya'nın Türkiye'deki yatırımlarının 560 milyon dolara yaklaştığına işaret eden Çelik, 200 bin Çekyalı turistin de ülkeyi ziyaret ettiğini, iki ülke arasındaki ilişkilerin tarım başta olmak üzere her alanda pozitif seyrettiğini dile getirdi.

"Türk şirketleri için Çekya da önemli bir pazar oluşabilir"

Çekya Tarım Bakanı Marian Jureçka ise bugünkü iş forumunun çok başarılı olacağını ümit ettiğini belirterek,Türkiye ile iş birliğinin birçok konuda da geliştirilebileceğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Çekya şirketleri bazı konularda çok yüksek derecede tecrübeli ve deneyimli. 'Knowhow' bilgisini Türk şirketleriyle paylaşmaya daima hazırdır. Aynı zamanda Türk şirketlerinin de Çekya’ya ihracatını artırabileceklerini düşünüyorum. Özellikle üretemediğimiz bazı sebze çeşitleri, balık ve deniz mahsulleri başta olmak üzere bazı ürünler açısından Çekya da Türk şirketleri için önemli bir piyasa. Bu pazar, diğer ülkeler için de bir kapı oluşturabilir. Sayın Tarım Bakanı işini çok seven, çok iyi bilen, çok sempatik bir insan. Kendisini Çekya’ya ziyarete davet ettim ve meslektaşlarıyla ülkemize resmi ziyaretle gelmesini rica ettim."

Konuşmaların ardından, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ali Recep Nazlı ve Çekya Tarım Bakan Yardımcısı Jiri Sir, Türkiye-Çekya 5. Dönem Tarım Yürütme Komitesi toplantı tutanağını imzaladı.

"Çiğ süt satılmayacak yaklaşımı kabul edilebilir değil"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik, toplantının ardından bir gazetecinin çiğ süte ilişkin düzenlemeyle ilgili sorusunu yanıtladı.

"Çiğ sütü talep eden vatandaşa en yakın nereden ulaştırılabilir" diye bir düzenleme yapmışken "çiğ süt satılmayacak" gibi bir yaklaşımın kabul edilebilir olmadığını vurgulayan Çelik, "Orta ve büyük işletmelerin, çiğ sütü nasıl tüketiciye ulaştıracağını konuşurken köydeki Ayşe Teyze'nin sütüyle uğraşmaya başladılar. Bunlar büyük haksızlıktır, yanlışlıktır, gerçeği yansıtmamaktadır. Amacımız, sağlıklı sütü talep eden vatandaşlara çiğ süt ulaştırmaktır, çiğ sütü satmayı yasaklamak değildir." diye konuştu.

AA

Etiketler: faruk çelik, süt, çiğ süt
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