Continental’den dev satın alma

Alman menşeli lastik ve otomobil parçaları üreticisi Continental, Kathrein-Şirketler Grubu bünyesinde yer alan otomobil anten üreticisi Kathrein Automotive GmbH’yi satın aldı.

Continental’den yapılan açıklamada, gelecek yıldan itibaren Kathrein Automotive’in Brezilya, Çin, Almanya, Meksika, Portekiz ve ABD’deki binden fazla çalışanının Continental bünyesine katılacağı kaydedildi. Açıklamada, satış rakamı üzerinde tarafların açıklama yapmama konusunda görüş birliğine vardıkları ifade edilerek, Kathrein Automotive’in satın alınmasıyla Continental’in, gelecekte otomobillerin birbirine bağlanmasında önemli rol oynayacak anten teknolojisinde hizmetlerini genişletmeyi hedeflediği belirtildi

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