Daha dalındayken satılıyor

Türkiye’nin önemli elma üretim merkezlerinden Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde rekoltesi bu yıl 85 bin tona ulaşan elma, üreticilerin yüzünü güldürdü.

Kendine has aromasıyla damaklarda bıraktığı lezzetinden dolayı piyasada her zaman aranır hale gelen Yahyalı elması, bu özelliği dolayısıyla henüz dalındayken alıcı buluyor.

Yaklaşık 30 bin dekarlık alanda elma üretimi yapılan ve 15 elma çeşidine sahip Yahyalı, üretimde Türkiye’nin ilk 5 merkezi arasında yer alıyor. Yaklaşık 20 yıldır elma üretimi yapan Mustafa Solak da Yahyalı elmasının farklı aroması olduğunu belirterek, “Yahyalı elması piyasada her zaman değer görüyor.” dedi.

Yahyalı’da elma üretiminin son 2 yıldır iyi durumda olduğunu belirten Solak, “Bölgemizin havasından, elmalarımızın suyu ve aromasından dolayı piyasada bir tutarlılığı var. Şu an dalındaki elmalarımızın ton fiyatı bin 500 liradan gidiyor. Tabiî depoya koyarsan Ocak ayı piyasa şartlarına göre fiyatı değişir. Kendimiz bir pazar aramıyoruz, çünkü kendi pazarı burada oluşuyor zaten.” diye konuştu.