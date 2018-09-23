Devalüasyon yabancıya yaradı

Yeni Konut Fiyat Endeksi Ağustos sonuçları açıklandı.

Türkiye’nin 81 şehrinin tamamını kapsayacak nitelikteki Türkiye Satılık Konut Fiyat Endeksi’ne göre Türkiye genelinde konut satış fiyatları son bir ayda yüzde 0.17, son üç ayda yüzde 1.44, son altı ayda yüzde 3.48, son bir yılda yüzde 9.00, son üç yılda yüzde 36.47, son beş yılda ise yüzde 84.82 oranında arttı.

Konut kira değerleri ise son bir ayda yüzde 1.18 artış gösterdi. Yeni Konut Fiyat Endeksi, Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0.39 oranında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3.34, endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre ise yüzde 82.30 artış gerçekleşti ve endeks değeri 182.3’e ulaştı.

Kur artışı, yabancılar ve gurbetçiler için Türkiye’yi cazip hale getirince konutta yabancılara satış rekor kırdı. Araştırmaya göre yabancıların toplam satışlar içinden aldıkları pay yüzde 11’e ulaşırken, bu oran son 6 aylık ortalama olan yüzde 9’un 2 puan üzerinde gerçekleşti. Ağustos’ta satışı gerçekleştirilen konutların yüzde 42’si bitmiş konut stoklarından oluşurken, yüzde 58’i ise bitmemiş konut stoklarından oluştu. Bitmemiş konutların satış oranında 4 puanlık bir düşüş olurken, bitmiş konutların satış oranında ise 4 puanlık bir artış yaşandı.