Diyaliz merkezlerinin feryadı

Türkiye’deki ekonomik kriz ve artan döviz fiyatları diyaliz merkezlerini de etkiledi.

İzmir, Çorum, Bodrum ve Aydın Söke’deki diyaliz merkezlerinin çoğu seans içi ücretsiz hizmet sunumlarını kaldırdı. Kaldırılan hizmetler arasında hastayı evden hastaneye taşıma, kahvaltı gibi birçok hizmet de yer alıyor. Bağımsız Diyaliz Merkezleri Derneği Başkanı Basri Yılmaz, diyaliz merkezleri için, “’Yılbaşına kadar dayanacağız’ diyorlar. İşte bu ‘batıyoruz’ demek” diyerek bu maliyetlerin devlet tarafından karşılaması gerektiğini ifade etti. Bodrum’daki özel bir diyaliz merkezi ise taşımacılık, kahvaltı gibi hizmetleri ücretsiz veremeyeceklerini hastalarına duyururken “Türkiye; Nijerya, Etiyopya gibi ülkelerin bile uzak ara altında, diyaliz için devlet sadece 26 euro ödüyor” dedi.

‘Yılbaşına kadar dayanacağız’

Bağımsız Diyaliz Merkezleri Derneği Başkanı Basri Yılmaz, diyaliz merkezlerinin bütün cihazları ve sarf malzemelerinin, dövize bağlı yurt dışından geldiğini, döviz kurundaki artışın maliyetlere direkt etki ettiğini belirterek, “Çorum’daki diyaliz merkezleri servis ve kahvaltı hizmetlerini kaldırmak zorunda kaldı. ‘Yılbaşına kadar dayanacağız’ diyorlar. İşte bu ‘batıyoruz’ demek. Eğer devletten destek gelmezse ekstra hizmetler tamamen kaldırılacak. Dünyanın her yerinde diyaliz hastaları servislerle diyaliz merkezlerine gider. Bu durum da sosyal güvenlik kurumu tarafından sağlanır.” diye konuştu.