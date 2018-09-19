Dolar/TL'de son durum?

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından önceki kapanışa göre yüzde 1,8 azalışla 6,2726'yı gördü.

Kriz doğru teşhisle çözülür Bu şekilde giderse 2019 çok ağır geçecek Dün dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, analistlerin direnç olarak niteledikleri 6,4650 seviyesini test etmesinin ardından düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 1,16 artışla 6,3875'ten tamamlamıştı. Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından önceki kapanışa göre yüzde 1,8 azalışla 6,2726'yı gördü. Dolar/TL saat 12.10 itibarıyla yüzde 1,7 değer kaybıyla 6,28'in altında dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 3,5 azalışla 7,1164'ten, sterlin/TL de yüzde 1,5 değer kaybıyla 8,2815'ten işlem görüyor. AA

Okunma Sayısı: 549

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.