Dolar/TL'de son durum?

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından önceki kapanışa göre yüzde 1,8 azalışla 6,2726'yı gördü.
Kriz doğru teşhisle çözülür
Bu şekilde giderse 2019 çok ağır geçecek
Dün dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, analistlerin direnç olarak niteledikleri 6,4650 seviyesini test etmesinin ardından düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 1,16 artışla 6,3875'ten tamamlamıştı.
Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından önceki kapanışa göre yüzde 1,8 azalışla 6,2726'yı gördü. Dolar/TL saat 12.10 itibarıyla yüzde 1,7 değer kaybıyla 6,28'in altında dengelendi.
Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 3,5 azalışla 7,1164'ten, sterlin/TL de yüzde 1,5 değer kaybıyla 8,2815'ten işlem görüyor.
AA