Dolar ve euro haftaya rekorla başladı

Küresel piyasalarda tırmanışını sürdüren dolar ve parite etkisiyle yükselen euro, yeni haftaya rekor seviyede başladı. Dolar/TL 3.6810 Euro ise 3.8759 seviyesini gördü.

Dolardaki küresel değer kazancı ve devam eden lokal endişelerle dolar/TL 3.67'yİ aşarak güne yeni tarihi zirvesinde başladı. Kur saat 10.03 itibari ile bankalararası piyasada 3.6800 seviyesinden işlem gördü. Euro/TL ise 3.8759 seviyesini görerek rekor kırdı. Bankacılar kurda küresel piyasaların ve lokal siyasi gelişmelerin izleneceğini söylediler. Küresel piyasalarda dolar geçtiğimiz Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verilerinin maaş artışlarında bir ilerleme görüldüğünü göstererek 2017 için daha fazla faiz artışı ihtimalini güçlendirmesiyle beraber değer kazanıyor. Dolar endeksi 14 yılın zirvesinin hemen altında işlem görüyor. DHA

Okunma Sayısı: 861

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.