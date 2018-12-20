Domatese zam yolda

Türkiye’deki sera domatesi üretiminde kalite ve ürünün artmasına rağmen maliyet artışı ve dış pazarın genişlemesinin fiyatları artıracağı belirtildi.

Aydın’ın Köşk ilçesinde, jeotermal kaynakla ısıtılan ve 42 dönüm arazide topraksız tarım uygulaması ve biyolojik mücadele ile üretimi yapılan domates serasında hasat ve ihracat çalışmaları sürüyor. Türkiye’de üretilen domateslerin birçok ülkede alıcı bulduğunu belirten Türkiye Seracılar Birliği (SERA-BİR) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Gaye Neslihan Budaklı, “42 dönüm cam seramızda jeotermal enerji ve biyolojik mücadele ile sağlıklı, gıda dostu ve çevre dostu ürünler üretmekteyiz. Bizim ürünlerimiz yurt içi ve yurt dışı pazarlarda yer bulmaktadır. Bölge ve ülke bazı olarak salkım domates üretimimiz hem ihracatta hem iç pazarda oldukça kıymetli olarak değerlendirilmektedir. İç pazardaki tüketimin ve ihracatın artmasından dolayı önümüzdeki günlerde fiyat artışı bekliyoruz. Maliyet bakımından artış bizim fiyatlarımıza da yansıdı. Rusya ve Avrupa pazarının açılması ile birlikte iç piyasaya verilen domatesin azalması ve ürün maliyetlerindeki artış fiyatlara yansıyacaktır. Kısacası, sera domatesinde zam yolda” dedi.

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