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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Dünya devi iflasını istedi!

31 Mart 2017, Cuma 18:59
Japon firması Toshiba’nın alt birimlerinde, dünyadaki işleyen 450 nükleer santralden 111 tanesinin üreticisi olan, Westinghouse Electric Company Çarşamba günü resmi olarak iflasını istedi.

Westinghouse, nükleer yakıt ve nükleer santrallere hizmet işlerinin oldukça karlı olduğunu belirtmesine rağmen, Güney Karolina ve Georgia’da bulunan nükleer santral inşaası projelerinden zarar ettiğini açıkladı.

Zararın sebebi, Westinghouse tarafından, yerçekimi ve konvektif soğutma gibi ‘pasif güvenlik önlemlerine sahip’, bakımı daha kolay olan, depremler uçak kazaları ve elektrik kesintilerine dayanıklı olarak tasarlanan Üçüncü Nesil AP1000 reaktörlerine sahip santrallerin inşa maliyetlerinin tahmin edilenin çok üzerinde olması. New York Times’ın haberine göre, iki projenin bütçeleri bir ila bir buçuk milyar dolar kadar aşıldı.

Westinghouse tarafından yapılan basın açıklamasına göre, Güney Karolina ve Georgia’da bulunan nükleer santral inşaatlarının nasıl ilerleyeceği belli değil. Georgia Kamu Hizmetleri’nden yapılan açıklamaya göre, Westinghouse’un projelerin sertifikalarını yenileme istemesi durumunda, proje doğal gaz ya da yenilenebilir enerji ile kıyaslanarak karar verilecek.

DHA

Etiketler: toshiba, westinghouse
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  • Abdulkadir

    31.03.2017 19:13:39

    Zaten nükleer santrallerin zamanı geçti. Dünya artık yenilenebilir enerji tesisleri kurmalı. Bu şirket de o işe girse iyi olur:)

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