Ekmek fiyatları açıklandı

Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, 200 gram ekmeğin 1 liradan satılacağını belirterek, "Gramaj arttıkça fiyat da artacak toplamda kilogram fiyatı 5 lirayı geçemeyecek. Gizli zam söz konusu değil" dedi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatlarına ilişkin açıklama yaptı. Balcı, 200 gram ekmeğin 1 liradan satılacağını belirterek, "Gramaj arttıkça fiyat da artacak, toplamda kilogram fiyatı 5 lirayı geçemeyecek. Yeni bir fiyat artışı söz konusu değil. Gizli zam söz konusu değil" dedi. Fiyatlar 2018'in haziran ayına kadar geçerli olacak. NTV

Okunma Sayısı: 460

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.