Ekmek fiyatları açıklandı

Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, 200 gram ekmeğin 1 liradan satılacağını belirterek, "Gramaj arttıkça fiyat da artacak toplamda kilogram fiyatı 5 lirayı geçemeyecek. Gizli zam söz konusu değil" dedi.
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatlarına ilişkin açıklama yaptı.
Balcı, 200 gram ekmeğin 1 liradan satılacağını belirterek, "Gramaj arttıkça fiyat da artacak, toplamda kilogram fiyatı 5 lirayı geçemeyecek. Yeni bir fiyat artışı söz konusu değil. Gizli zam söz konusu değil" dedi.
Fiyatlar 2018'in haziran ayına kadar geçerli olacak.
NTV