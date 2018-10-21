ASO Meclis Üyesi, sanayici Adnan Keskin, “Dışarıdan para gelmeden ekonomide çarklar dönmüyor İktidarın bir bankaya el koyacağı konuşulurken nasıl yatırım gelsin” dedi.

Ankara Sanayi Odası’nın (ASO) meslek komiteleri toplantısı sanayicilerin adeta kriz isyanına sahne oldu. ASO Meclis Üyesi, sanayici Adnan Keskin, “Dışarıdan para gelmeden ekonomide çarklar dönmüyor. İktidarın bir bankaya el koyacağı konuşulurken dışarıdan para gelmez. Cumhurbaşkanı kararıyla yatırıma el konuluyorsa yatırım olmaz” dedi. ASO Başkanı Nurettin Özdebir de “Ekonomi duvara toslayacak dedik, dinletemedik” diye konuştu. Antalya’da düzenlenen toplantının açılışında konuşan Nurettin Özdebir, Türkiye ekonomisinin sanılanın aksine ABD Başkanı Trump’ın Ağustos ayında attığı tweet’le sıkıntıya girmediğini vurgulayarak, “O tweet’ten önce de piyasada borçların ödenmesi ve tahsilatlarda çok ciddî sıkıntılar vardı. Trump, Türkiye’ye yaptığının daha ağırını, üstelik de hakarete varacak düzeyde Almanya’ya yaptı ancak kriz yaşanmadı. Bizde dolar 7.5 liraya tırmandı. Çünkü deniz zaten tükenmişti. İsraflarımızı karşılayabilecek halimiz yoktu. Her yıl Boğaz Köprüsü parasını ithal cep telefonlarına verecek kadar zengin değiliz. Böyle bir hovardalıkla dış şokların etkilerinden kurtulmamız mümkün değil. Yap-işlet-devret ve özelleştirmelerin kredileri yurtdışından bulunması gerekirken iç kaynaklardan sağlandı, sanayiciye para kalmadı. Üretim ekonomisi yeterince desteklenemedi. ‘Ekonomi duvara toslayacak’ dedik, dinletemedik. Her şokta düzeltme yapılınca iyi olduğumuzu sandık.” diye konuştu.

Kredi borçlarımızı ödemeye yetmiyor

Daha sonra söz alan çok sayıda sanayici de içinde bulundukları krizin yeterince dile getirilemediğini, ekonomi yönetiminin kriz kelimesini kullanmayarak sorunu çözeceğini sandığını ifade ettiler. Sanayici Adnan Keskin, yurtdışından para ve yatırım gelmediği için ekonomide sıkıntı yaşandığını belirterek, “Bir bankanın hisselerine el konulacağı konuşulan bir ülkeye yabancı yatırımcının gelmesi mümkün değil. Siz bir yatırım yapacaksınız, ama Cumhurbaşkanı’nın kararıyla yatırımınıza el konulacak. Yatırım yapar mısınız? Dış faiz yüzde 2.5 düzeyindeyken Hazine’nin yüzde 7.5 faizle borç bulması başarı değil, vahim durumdur. Türkiye uluslar arası piyasalarda adeta tefecilerin eline düştü.” ifadelerini kullandı. Artan döviz kuru ve faizler yüzünden kredileri ödeyemez duruma düştüklerini anlatan Keskin, “Ciromuzun tamamını versek dahi kredi borçlarımızı ödemeye yetmiyor. Bunları niçin konuşmuyoruz. Antidemokratik uygulamalarla nereye kadar gideceğiz?” diye sordu.