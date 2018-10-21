"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 EKİM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Ekonomide çarklar dönmüyor

21 Ekim 2018, Pazar 21:00
ASO Meclis Üyesi, sanayici Adnan Keskin, “Dışarıdan para gelmeden ekonomide çarklar dönmüyor İktidarın bir bankaya el koyacağı konuşulurken nasıl yatırım gelsin” dedi.

Ankara Sanayi Odası’nın (ASO) meslek komiteleri toplantısı sanayicilerin adeta kriz isyanına sahne oldu. ASO Meclis Üyesi, sanayici Adnan Keskin, “Dışarıdan para gelmeden ekonomide çarklar dönmüyor. İktidarın bir bankaya el koyacağı konuşulurken dışarıdan para gelmez. Cumhurbaşkanı kararıyla yatırıma el konuluyorsa yatırım olmaz” dedi. ASO Başkanı Nurettin Özdebir de “Ekonomi duvara toslayacak dedik, dinletemedik” diye konuştu. Antalya’da düzenlenen toplantının açılışında konuşan Nurettin Özdebir, Türkiye ekonomisinin sanılanın aksine ABD Başkanı Trump’ın Ağustos ayında attığı tweet’le sıkıntıya girmediğini vurgulayarak, “O tweet’ten önce de piyasada borçların ödenmesi ve tahsilatlarda çok ciddî sıkıntılar vardı. Trump, Türkiye’ye yaptığının daha ağırını, üstelik de hakarete varacak düzeyde Almanya’ya yaptı ancak kriz yaşanmadı. Bizde dolar 7.5 liraya tırmandı. Çünkü deniz zaten tükenmişti. İsraflarımızı karşılayabilecek halimiz yoktu. Her yıl Boğaz Köprüsü parasını ithal cep telefonlarına verecek kadar zengin değiliz. Böyle bir hovardalıkla dış şokların etkilerinden kurtulmamız mümkün değil. Yap-işlet-devret ve özelleştirmelerin kredileri yurtdışından bulunması gerekirken iç kaynaklardan sağlandı, sanayiciye para kalmadı. Üretim ekonomisi yeterince desteklenemedi. ‘Ekonomi duvara toslayacak’ dedik, dinletemedik. Her şokta düzeltme yapılınca iyi olduğumuzu sandık.” diye konuştu.

Kredi borçlarımızı ödemeye yetmiyor

Daha sonra söz alan çok sayıda sanayici de içinde bulundukları krizin yeterince dile getirilemediğini, ekonomi yönetiminin kriz kelimesini kullanmayarak sorunu çözeceğini sandığını ifade ettiler. Sanayici Adnan Keskin, yurtdışından para ve yatırım gelmediği için ekonomide sıkıntı yaşandığını belirterek,  “Bir bankanın hisselerine el konulacağı konuşulan bir ülkeye yabancı yatırımcının gelmesi mümkün değil. Siz bir yatırım yapacaksınız, ama Cumhurbaşkanı’nın kararıyla yatırımınıza el konulacak. Yatırım yapar mısınız? Dış faiz yüzde 2.5 düzeyindeyken Hazine’nin yüzde 7.5 faizle borç bulması başarı değil, vahim durumdur. Türkiye uluslar arası piyasalarda adeta tefecilerin eline düştü.” ifadelerini kullandı. Artan döviz kuru ve faizler yüzünden kredileri ödeyemez duruma düştüklerini anlatan Keskin, “Ciromuzun tamamını versek dahi kredi borçlarımızı ödemeye yetmiyor. Bunları niçin konuşmuyoruz. Antidemokratik uygulamalarla nereye kadar gideceğiz?” diye sordu.

Etiketler: aso, ekonomik kriz, döviz, türk lirası
Okunma Sayısı: 703
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yemen ölüyor dünya seyrediyor

    Darfur'un Şairi

    Yurt geneline Meteoroloji'den yağış uyarısı

    Başkonsolosluk önünde bekleyiş sürüyor...

    'Filistinlilerin özgürlüğü ve barışı için Filistin bayrağıyla koştum'

    Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı: Prens Selman'ın haberi yoktu

    Dünya Güreş Şampiyonası'nda Fatih Erdin'den gümüş madalya

    Almanya’da büyük ilgi gören etkinlik: Kur'an'ın mesajı kardeşliği arttırır

    Kaşıkçı’nın cesedi nerede?

    Beşiktaş İzmir'den mağlup dönüyor

    Dayatmaya hayır

    Ekonomide çarklar dönmüyor

    Vatandaşın yaşadığı zorlukları hiç mi görmüyorsunuz?

    Tarım çıkmazda

    Almanya, İngiltere ve Fransa'dan Kaşıkçı açıklaması

    Soru işaretlerinin ardı arkası kesilmiyor

    Kartpostallık görüntüler ziyaretçilerini bekliyor...

    '18 kişi niye tutuklandı?'

    İsrail geri adım atmıyor

    100 bin liraya alıcısını bekliyor

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    Gerçekten ne oldu?
    Ali FERŞADOĞLU

    14. asrın müceddidi kim?
    Genel

    Yemen ölüyor dünya seyrediyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yeni Asya'dan Size

    Yazı dizilerimiz
    Süleyman KÖSMENE

    Hatalarımı kar ve soğuk su ile temizle
    Risale-i Nur'dan

    Şükür nimeti, şikâyet musîbeti ziyadeleştirir
    M. Latif SALİHOĞLU

    Salgın bağımlılık: Sigara (5)
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Hazret-i Cibril’in Dıhye sûretine girmesi
    M. Said ZEKİ

    Enerjiniz bitmesin, şevkiniz kırılmasın!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.