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21 MART 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

En fazla ve en az konut satışı yapılan şehirler belli oldu

21 Mart 2018, Çarşamba 12:40
Türkiye genelinde şubat ayında 95 bin 953 konut satıldı. Geçen ay satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 1,1, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülke genelinde şubatta satılan konut sayısı, bir önceki aya göre yüzde 1,1 azaldı. Konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 5,4 azalışla 95 bin 953 olarak gerçekleşti.

Konut satışlarında İstanbul 16 bin 247 konutla ilk sırada (yüzde 16,9) yer aldı. İstanbul'u, 9 bin 686 konut satışıyla (yüzde 10,1) Ankara, 5 bin 965 konut satışıyla (yüzde 6,2) İzmir izledi. En az satış olan iller ise 7 konutla Hakkari, 8 konutla Ardahan ve 31 konutla Bayburt olarak kayıtlara geçti.

43 bin 713 konut ilk defa satıldı

İlk defa satılan konut sayısı bu dönemde yüzde 3,3 azalarak 43 bin 713 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 45,6 olurken, ilk satışlarda İstanbul 7 bin 507 konut satışıyla en yüksek payı (yüzde 17,2) aldı. İstanbul'u 3 bin 223 konut satışıyla Ankara, 2 bin 455 konut satışıyla İzmir takip etti.

İkinci el konut satışları şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,1 azalarak 52 bin 240'a düştü. İstanbul 8 bin 740 konut satışı ve yüzde 16,7 payla bu alanda ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 53,8 oldu. İstanbul'u 6 bin 463 konut satışıyla Ankara, 3 bin 510 satışla da İzmir takip etti.

Yabancılara bin 729 konut satıldı

Yabancılara yapılan konut satışları şubatta 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 32,4 artarak bin 729 oldu. Bu alanda ilk sırada 604 konut satışıyla İstanbul bulunurken, bu ili 415 satışla Antalya, 134 satışla Bursa, 84 satışla Yalova ve 71 satışla Trabzon izledi.

Şubat ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 308 konut satın aldı. Bu ayda Suudi Arabistan vatandaşları 178, Rusya vatandaşları 128, İran vatandaşları 122 ve Afganistan vatandaşları 118 konut edindi.

AA

Etiketler: tüik, konut
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