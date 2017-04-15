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15 NİSAN 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

Erkenci kirazın kilosu 250 liradan alıcı buldu

15 Nisan 2017, Cumartesi 09:50
Manisa'nın Şehzadeler İlçesi Sancaklı Bozköy Mahallesi'nde sezonun ilk kirazı çıktı. Erkenci kirazın kilosu 250 liradan alıcı buldu.

Manisa'da 'kırmızı altın' olarak nitelendirilen erkenci kirazın ilk hasadı, Sancaklı Bozköy Mahallesi'nde yapıldı. Hava sıcaklıklarındaki artışla birlikte dallardaki kirazlar kırmızıya döndü. Böylelikle ülkede ilk erkenci kirazı üreten çiftçiler de ürünün bereketini yaşadı. Bu yıl verimin iyi olduğunu dile getiren çiftçiler, hasattan umutlu olduklarını söyledi.

KİLOSU 250 LİRADAN SATILDI

Manisa Ziraat Odası Başkanı Mustafa Kaçire, çiftçilerle birlikte kiraz bahçelerini inceledi. Kuzey yarım kürenin ilk kirazının burada çıktığını dile getiren Kaçire, "Türkiye'nin ilk kirazı yetişti. Kirazımız dünyaca ünlü. Manisa'da kiraz ihracatının yüzde 90'ı buradan yapılıyor. Yılın ilk kirazının burası yetiştirir. Türk ekonomisine çok büyük katkısı vardır. Kiraz dünyanın birçok ülkesine gönderiliyor. İç tüketimimiz az, genelde yurtdışına ihraç ediliyor. Rusya, Romanya ve Avrupa ülkelerine ihraç ediyoruz. Bu sene İzmir'e 250 liraya satıldı. Bu kırmızı altındır. İhracatı da ilk biz yaparız" dedi.

SEZONDA 3 LİRA

Erkenci üretime dikkat çeken Kaçire, çok üretmek yerine erkenciye yönelip ilk mahsulü çıkarmanın ve ihracat yapmanın çiftçiye daha çok kazandıracağını söyledi. Kaçire, kirazın bollaşmasıyla kilosunun 3 lira ile 3.5 lira arasında satılacağını ifade etti. Ayrıca, kiraz üretimiyle ünlü Sancaklı Bozköy Mahallesi'nde kiraz pazarının ilk defa kurulduğunu da kaydeden Kaçire, üreticisinin ürününü satmakta sıkıntı yaşamayacağını söyledi. Kaçire, sezonun ilk kirazlarının tadına bakmayı ihmal etmedi.

Erkenci kirazı üretenlerden Metin Koyuncu ise öğretmenlikten sonra çiftçiliğe başladığını söyledi. Erkenci kirazı üreten Koyuncu, çiftçiliği daha iyi yapabilmek için tekrar üniversiteli olup tarım bölümünü bitirdiğini de anlattı. Koyuncu, "Bizim yöremizde kiraz oldukça verimli. İyi bakıldığı zaman iyi bir rekolte alınabilir. İlk kiraz Türkiye'de burada çıkıyor. İlk çıkan erkenci kirazın cinsi cristobalina'dır. Bu kiraz ilk çıktığında 200-250 liradan satılıyor" diye konuştu.

DHA

Etiketler: manisa, kiraz
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