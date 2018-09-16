Faiz artışı güven getirmiyor

Uluslararası piyasalarda “yatırım gurusu” olarak bilinen Mobius Capital Kurucusu Mark Mobius, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz artışının yatırımcı güvenini arttırmayacağını belirtti.

Ünlü yatırımcı Mark Mobius Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz artışının ekonomiye güveni arttırmayacağını söyledi. CNBC’ye verdiği mülakatta faiz artışının çözüm olmadığını belirten ünlü yatırımcı “Çözüm, sadece yabancı değil yerli yatırımcıların da güvenini kazanmaktan geçiyor. Bu da bütçede dengeli politikalar oluşturmaya başlamaktan ve yatırımcıya güven veren adımlar atmaktan geçiyor” şeklinde yorum yaptı. Ekonomik sıkıntılarla mücadele eden Arjantin örneğini veren Mobius “Arjantin de faiz arttırdı, ancak güven oluşmayınca faiz artışının da etkisi olmuyor” ifadesini kullandı. Haber Merkezi

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