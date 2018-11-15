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Faiz yükü artacak: ‘Sefasını sürdük, cefasını çekeceğiz’

15 Kasım 2018, Perşembe 23:32
Abdurrahman Yıldırım, faiz ödemelerinin geçmiş yıllar gibi düşük seyretmediğine dikkat çekerek, “Gelecek yılki faiz ödemeleri artışı çok daha büyük olacak’’ ifadelerine yer verdi.

Abdurrahman Yıldırım, faiz ödemelerinin geçmiş yıllar gibi düşük seyretmediğine dikkat çekerek, “Gelecek yılki faiz ödemeleri artışı çok daha büyük. Tam 107 milyar liralık iç ve dış borç faiz ödemesinde bulunacağız. Bunun 25 milyar lirası dış borç faizi, 81.7 milyar lirası iç borç faizinden oluşacak” ifadelerini kullandı. Habertürk yazarı Abdurrahman Yıldırım yazısında, faiz ödemelerinin geçmiş yıllar gibi düşük seyretmediğini belirterek, ‘’Faiz ödemeleri geçmiş yıllar gibi düşük seyretmiyor artık, hatta hızlı bir tırmanışta. Bu konuda en iyi yıl 2017 idi. Toplamda 56.3 milyar liralık bir iç ve dış borç ödemesinde bulunduk. Bu yıl faiz ödemeleri 70.2 milyar lirayı bulacak. Bir yılda 13.9 milyar liralık artış gerçekleşiyor. Artış oranı yüzde 25 ve enflasyon düzeyinde.

‘Sefasını sürdük, cefasını çekeceğiz’

Gelecek yılki faiz ödemeleri artışının çok daha büyük olduğuna dikkat çeken Yıldırım, “Tam 107 milyar liralık iç ve dış borç faiz ödemesinde bulunacağız. Bunun 25 milyar lirası dış borç faizi, 81.7 milyar lirası iç borç faizinden oluşacak. Toplam faiz ödemelerindeki artış 36.5 milyar lirayla yüzde 52 düzeyinde. Faiz ödemeleri GSYH’nın yüzde 2.4’üne denk geliyor. Bu iyileşmeyi dışarıda faiz oranlarının düşmesi ve içeride bütçe disiplini ile yakaladık. Şimdi dışarıda faizler yükseliyor, bütçe disiplini de geçmiş yıllardaki gibi korunamıyor. Yükselen faizler üzerinden borçlanmalar arttıkça, bu borçların geri ödeme vadeleri geldikçe faiz yükünün bütçe içindeki payı da artıyor. Faiz ödemelerindeki bu artış ister istemez bütçenin diğer kalemlerinde kısıntıya gitmeyi gerektiriyor. Tam olarak geçmiş yıllarda sefasını sürmüştük, şimdi cefasını çekeceğiz.’’ ifadelerine yer verdi.

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Bütçe açığı 62.1 milyar

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, ekim ayı ile Ocak-Ekim dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları açıklandı. Merkezi yönetim bütçesi ekimde 5,4 milyar lira, Ocak-Ekim döneminde ise 62,1 milyar lira açık verdi. Buna göre, ekimde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,6 artarak 62,1 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 20,2 yükselerek 67,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bütçe gelirleri Ocak-Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,5 artışla 609 milyar lira, bütçe giderleri yüzde 23,3 yükselişle 671,1 milyar lira oldu. Böylece merkezi yönetim bütçesi ekimde 5,4 milyar lira, Ocak-Ekim döneminde de 62,1 milyar lira açık verdi. 2018 merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen toplam 762 milyar 753 milyon liralık ödenekten, geçen ay 67 milyar 529 milyon lira harcama yapıldı. Geçen yılın aynı ayında bu rakam 56 milyar 182 milyon lira olmuştu.

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İşsizlik 11.1

Türkiye’de işsizlik oranı, Ağustosta geçen yılın aynı ayına göre 0,5 puan artarak yüzde 11,1 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 266 bin kişilik artışla 3 milyon 670 bin kişi olarak kayıtlara geçti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.  Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, Ağustosta geçen yılın aynı ayına göre 266 bin kişi artarak 3 milyon 670 bin kişiye çıktı. Aynı dönemde işsizlik oranı 0,5 puan yükselerek mart 2017’den beri en yüksek seviye olan yüzde 11,1 olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı Ağustosta bir önceki aya göre ise 0,3 puan arttı. Tarım dışı işsizlik oranı ise 0,4 puanlık artışla yüzde 13,2 olarak tahmin edildi. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 0,2 puan artarak yüzde 20,8 oldu. İşsizlik oranı, 15-64 yaş grubunda ise 0,6 puan yükselerek yüzde 11,4 olarak gerçekleşti.

Etiketler: faiz, borç, bütçe
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