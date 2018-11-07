Fleetcorp iflâs etti, Avşar Halı da konkordato ilân etti

Fleetcorp iflâs etti

Filo kiralama sektörünün önde gelen firmalarından Fleetcorp A.Ş.’nin konkordato dâvâsından iflâs kararı çıktı. Filo kiralama sektörünün en büyüklerinden Fleetcorp A.Ş., geçtiğimiz eylül ayında konkordato talebiyle İstanbul Ticaret Mahkemesi’ne başvurmuştu. Konkordato talebi kabul edilen Fleetcorp’a mahkeme, 3 kişilik komiser heyeti atadı ve geçici mühlet verdi. Piyasaya 2 milyar TL’nin üzerinde borcu olduğu ileri sürülen şirketin yöneticileri ise görevlerinden ayrıldı. Mahkeme konkordato sürecinde şirketin mal varlığının satılmaması yönünde de karar aldı. Mahkeme, Fleetcorp A.Ş.’nin karar saati olan 16.14 itibariyle iflas ettiğini belirterek, kararın iflâs masasına bildirilmesine hükmetti. Mahkeme kararında Fleetcorp A.Ş.’nin borca batık olduğunu, konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olmadığını belirtti.

Avşar Halı da konkordato ilân etti

Türkiye ve dünyadaki bir çok büyük otele halı sağlayan ve Çamlıca Camii’nin de halı kaplama işini yapan Gaziantepli 44 yıllık Avşar Halı konkordato ilân etti. Sözcü’den Cam Mumay’ın haberine göre, Çamlıca Camii’nin halı kaplamasını yapan Avşar Halı konkordato başvurusunda bulundu. Gaziantep Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2018/1258 sayılı kararına göre şirkete 3 ay süreyle mühlet kararı verildi. 1974 yılında kurulan Avşar Halı 20’den fazla ülkeye ihracat yapıyor. Firma, 2005 yılında ABD’de makine halısı kategorisinde en iyi halı ödülünü kazanmıştı.