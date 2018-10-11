Gıda devi konkordato istedi

En büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde yer alan ve temelleri 1964 yılında atılan Yörsan, konkordato başvurusu yaptı.

Süt ve süt ürünleri sektöründe yarım asrı geride bırakan Yörsan Gıda konkordato istedi. Konkordato başvurusu önceki gün Susurluk Asliye Hukuk Mahkemesine yapıldı. Dâvâ başvurusunda, şirketin mali güçlük içinde olduğu kaydedildi. Dâvâ dilekçesine göre, ekonomide yaşanan genel sıkıntıların şirketin mali yapısını olumsuz etkilediği belirtildi. Hürriyet’te yer alan habere göre, konuya yakın bir kaynağın; zincir marketlere satılan ürünlerin kâr marjındaki düşüş, akaryakıt nedeni ile artan lojistik giderleri ve kredi maliyetlerindeki yükselişin, şirketin mali dengesini bozduğunu kaydettiği değerlendirmesi yer aldı. Konkordato talep eden Yörsan Gıda’ya yönelik bazı alacaklıların ise icra takibine geçtiği öğrenildi. Şirkete süt veren bir alacaklı 400 bin liralık alacağı nedeni ihtiyati haciz kararı aldı. Konuya ilişkin, şirket yetkililerinden ise herhangi bir dönüş olmadı.

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