Hazine, 2 milyar lira borçlandı

Hazine, dün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 1 milyar 961,1 milyon lira borçlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ilk ihalede 13 ay (392 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit faiz yüzde 19,87, bileşik faiz yüzde 19,73 oldu. Nominal teklifin 1 milyar 560,2 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 100 milyon lira, net satış 82,4 milyon lira olarak gerçekleşti. İkinci ihalede 5 yıl (1799 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 10,05 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. Hazine böylece piyasaya toplam 1 milyar 961,1 milyon lira borçlandı

Okunma Sayısı: 126

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.