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6 KASIM 2018 SALI - YIL: 49

Hem çevre kirliliğinin önüne geçilecek hem de elektrik enerjisi üretilecek

06 Kasım 2018, Salı 13:36
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, toplam 12,6 milyon liraya mal olması ve 500 günde tamamlanması beklenen, çöpten elektrik enerjisi üretecek geri dönüşüm tesisinin ilk etap çalışmalarına başlandı.

Ayvacık Belediyesinin öncülüğünde, Bayramiç, Ezine ve Bozcaada ilçe ve Küçükkuyu ve Geyikli belde belediyelerinin yanı sıra 188 köyün katılımıyla kurulan "Troas Katı Atık Birliği"nin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İller Bankası aracılığı yürüttüğü proje tamamlandığında, hem bölgedeki çevre kirliliğinin önüne geçilecek hem de elektrik enerjisi üretilecek.

Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ayvacık, Bayramiç, Ezine ve Bozcaada ilçe ve Küçükkuyu ve Geyikli belediyeleri ve 188 köyün katılımıyla kurdukları "Troas Katı Atık Birliği" olarak tüm dünyaya örnek bir projeyi tamamladıklarını belirtti.

Birlikte yer alan belediye ve köylerin tamamının gelirlerinin, tarım, hayvancılık ve turizme dayandığını vurgulayan Şahin, bu sektörlerden elde edilen atıkların, genellikle organik olduğunu ifade etti.

Şahin, bu kapsamda, organik atıkların enerjiye dönüşümlerini sağlamak ve bununla birlikte çevrenin korunmasına katkı sunmak amacıyla çöpten enerji üretebilen 12 milyon 600 bin liralık tesisi hayata geçirdiklerini belirterek, "Söz konusu belediyelerden ve köylerden toplanacak çöpler, Ayvacık havzasına getirilecek. Çöpler 'enerji kulvarı' dediğimiz saha üzerinde harmanlanıp, ayrıştırılıp, verimli hale getirilmeye çalışılacak. Bütün bu bölgede toplanan atıklar buraya getirilecek ve ilk etapta ayrışıma uğrayacak. Daha sonra da biyoenerji dönüşümüne tabi tutulacak." diye konuştu.

"500 günde tamamlanmasını bekliyoruz"

Mehmet Ünal Şahin, bu projenin kendileri için büyük bir hayalin ürünü olduğunu dile getirdi.

Troas Katı Atık Birliği üyesi yerleşim yerlerinin yaz ve kış nüfuslarının hareketli olduğuna dikkati çeken Şahin, Küçükkuyu, Ayvacık sahilinin tek başına 70-80 kilometreyi bulduğunu, böylesine büyük bir turizm bölgesinde çöplerin düzensiz depolanmasının çevre kirliliğine yol açtığını belirtti.

Şahin, bu durumun önüne geçebilmek için bölgede bu sahanın seçildiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Tüm çalışma 300 dönümlük saha içinde olacak. Proje öncesi bütün etütleri yapıldı. Geçtiğimiz mayıs itibarıyla ilk etap ihalesi yapıldı. 11 yıllık bir hayalin ürünü olarak 500 günde tamamlanmasını bekliyoruz. Bunu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İller Bankası aracılığı ile yapıyoruz. Projenin toplam 12 milyon 600 bin lira ihale bedeli var. Projenin devamı olan ikinci ihalemiz de 2 ay sonra yapılacak. Bundan sonraki aşamada artık çöpten biyoenerji elde edilecek. Dolayısıyla turizm bölgelerinin bu çöplerden arındırılması ve bir an önce toplanması ve burada tekrar sisteme katılması için yapılan bir çabaydı ve neticelendirmiş oluyoruz."

"Bunlar birer örnek proje"

Şahin, Ayvacık ve çevresinde önemli jeotermal kaynaklar bulunduğunu, rüzgar verimliliği dolayısıyla rüzgar enerjisi üretim tesislerinin yoğun olduğunu hatırlatarak, tüm bu doğal kaynaklara ek olarak burada da atıklardan enerji elde edeceklerini belirtti.

Burada büyük bir enerji dağıtım merkezinin hayata geçirildiğini anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Burası hem suya hem enerjiye hem turizme hakim bir bölge oluyor. Bunu süsleyen taraf ise organik tarım ve hayvancılık. Bunlarla Ayvacık bölgesi, 'Troas Bölgesi' adı altında bir bütün oluşturmuş olduk. İlçelerimizle el ele birlikte çalışıyoruz. Bakanlıklarımızın bize çok büyük faydası oldu. 500 gün sonra inşallah sistemimize kavuşmuş olacağız. Bunlar birer örnek proje. Aslında dünyanın gelişmiş ülkelerinin yapmak istediği şeyler de bunlar. Ancak zaman alıyor maalesef. Ama çok şükür bu günlere erdik ve şu anda inşaatı başladı. Bunun doğaya büyük katkısı olacak, insanlığa büyük katkısı olacak."

AA

Etiketler: Çanakkale, çöpten elektirik
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