Hukuk olmadan sermaye gelmez

Ekonomideki gelişmeleri değerlendiren Uğur Gürses, “Hukukun üstünlüğüne ve demokratik değerlere dönüş olmalı. Bu olmadan Türkiye’ye sermaye gelmesini beklememek lâzım” dedi.

RS FM’de yayınlanan Bidebunudinle programına konuk olan ekonomist Uğur Gürses, “IMF’ye başvurmadan yapılacak IMF uygulaması” değerlendirmesi yapılmasına da değindi. Gürses, şöyle konuştu; “IMF’siz IMF programı için daha kemer sıkıcı bir yola gidilmeli. Yeni araba kiralamayacağız demek tabiî ki bir gösterge, ama çözüm değil. Sadece ekonomik önlemler olmaz.

Aynı zamanda siyaseten de normalleşmeli. Hukukun üstünlüğüne ve demokratik değerlere dönüş olmalı. Bu olmadan Türkiye’ye sermaye gelmesini beklememek lâzım. Uzun vadeli fonlar almak gerekiyor bu da hukukun üstünlüğünü gerektiriyor. Kısa vadeli fonlar için Merkez Bankası’nın bağımsız davranması gerekiyor. Enflasyonun düşmesi gerekiyor. Sıcak paracı, dalgalanan bir ülkeye para getirmez.”