İflâslar peş peşe

Bir asrı aşkın bir süredir hırdavat, tarım aletleri ve yedek parça alanında faaliyet gösteren Fişek Group’un sahipleri bir gecede kapıya kilit vurdu.

Grubun şirketleri için “İflasımıza karar verilsin” davası açıldı. 30 Ağustos sabahı grubun Eyüp Pirinççi Köyü’ndeki binasının kapıları açılmadı. 3 Eylül günü, şirket avukatı Fişek Hırdavat ve Tic. AŞ, Fişek Demir Hırdavat AŞ ve Keşif Tarım AŞ için mahkemeye başvurdu. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesine yapılan başvuruda üç şirket için de doğrudan iflâs dâvâsı talep edildi. Av. Savaş Çulha’nın açtığı davada, şirketlerin borca batık duruma geldikleri kaydedildi. Dilekçeye göre, borçların ödenemez duruma geldiği kaydedilerek gerekçe olarak ise, kurlardaki hareketlilik ve yapılan bir takım satışların ödemesinin alınamaması gösterildi. Öte yandan, Bloomberg HT’den İrfan Donat’ın haberine göre, nakit sıkışıklığı nedeniyle iflas erteleme yerine getirilen konkordato başvurusu yapan tavukçuluk sektörünün önde gelen firmalarından Keskinoğlu Şirketler Grubu’nun konkordato süresi 2 ay daha uzatıldı.

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