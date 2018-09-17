İki alüminyum üreticisinden konkordato talebi

Türkiye’nin en büyük alüminyum firmalarından ikisi konkordato talep etti.

Sputnik’te yer alan habere göre, temeli 95 yıl önce atılan Burak Alüminyum ile Türkiye’nin ilk alüminyum levha üreticisi olarak 1960’lı yıllarda kurulan Teknik Alüminyum için tedbir kararları verildi; konkordato komiserleri heyeti atandı. Her iki şirket de aynı zamanda, en büyük ihracatçı firmalar listesinde ilk 100’de yer alıyor. Anılan şirketlerden Teknik Alüminyum’un 400 milyon lira, Burak Alüminyum’un ise 300 milyon lira borcu bulunuyor.

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