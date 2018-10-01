İmalat 2009’dan beri en düşük seviyede

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye ve İstanbul İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketlerinin Eylül 2018 dönemi sonuçları açıklandı.

Ağustos ayında 46,4 olarak ölçülen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) eylül ayında 42,7’ye geriledi. Bu, Mart 2009’dan beri en düşük seviye olarak kayda geçti. Mevcut zorlu faaliyet koşulları endeksteki son durumda etkili oldu ve hem üretim hem de yeni siparişler eylül ayında da yavaşlamaya devam etti. Bloomberg HT’de yer alan habere göre, İstanbul Sanayi Odası İstanbul İmalat PMI da eylülde 43,5 düzeyine gerileyerek İstanbul imalatçılarının faaliyet koşullarının üst üste ikinci ay olacak şekilde yavaşladığını gösterdi.

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