İnşaat faaliyetleri Mayıs’ta dibi gördü

Türkİye Hazır Beton Birliği (THBB), her ay merakla beklenen inşaat ve bununla bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen gelişmeleri ortaya koyan “Hazır Beton Endeksi” 2018 Mayıs Ayı Raporu’nu açıkladı.

İlk dört ayda inşaat ve hazır betonda, geçen yıla kıyasla daralan işlerin Mayıs ayında dip yapmasıyla sektördeki durgunluk kalıcı haleye gelmeye başladı. Buna göre Faaliyet Endeksi durgunluğa işaret ederken, Beklenti Endeksi aylar sonra negatif yönlü seyretti. Güven Endeksi’nin de gerilemesi ile bütün göstergeler, hazır beton ve inşaat faaliyetlerinde olumsuzluğa işaret etti.

Hazır beton sektöründe faaliyet, güven, beklenti ve bileşik endeks olan Hazır Beton Endeksi’nin değeri önceki yılın aynı dönemine göre düşüş sergiledi. Özellikle son 2 ayda sınırlı hareketlilik gösteren Faaliyet Endeksi, Mayıs ayında, son 16 ayın en düşük değerini göstererek yerini durgunluğa bıraktı. 4 aydan sonra ilk defa negatif tarafa geçen Beklenti Endeksi ve 2016 yılının ikinci yarısındaki seviyesine gerileyen Güven Endeksi hazır beton ve inşaat faaliyetlerinde olumsuz gidişata işaret etti.

Durgunluk kalıcı hale mi geliyor?

Hazır Beton Endeksi Mayıs Ayı Raporu sonuçlarını değerlendiren Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, ilk dört ayda inşaat ve hazır betonda, geçen yıla kıyasla daralan işlerin Mayıs ayında dip yapmasıyla sektördeki durgunluğun kalıcı haleye gelmeye başladığını ifade ederek, “İnşaat sektörünü geliştirmeye yönelik alınan tedbirler çok yerinde ve zamanlaması doğru olmakla birlikte istenilen hareketliliği henüz yaratamamıştır. Bakanlar Kurulu kararına göre, 6 ay süreyle konut teslimlerinde % 18 yerine % 8 KDV uygulanacak olması, % 4 olan tapu harcının % 3’e indirilmesi ve son olarak ev kredilerinde bankaların yeni bir faiz kampanyası başlatmaları, boyutu bilinmeyen konut stoğunu hiç kuşkusuz azaltacaktır. Ancak artan konut fiyatlarının bu etkiyi sınırlayacağı göz ardı edilmemelidir. 2018 yılının ilk 3 ayındaki yapı ruhsatı sayıları incelendiğinde, müteahhitlerimizin yeni inşaat yapma noktasında isteksiz oldukları net bir şekilde görülecektir” dedi.