"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 HAZİRAN 2018 PAZAR - YIL: 49

İnşaat faaliyetleri Mayıs’ta dibi gördü

23 Haziran 2018, Cumartesi 23:41
Türkİye Hazır Beton Birliği (THBB), her ay merakla beklenen inşaat ve bununla bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen gelişmeleri ortaya koyan “Hazır Beton Endeksi” 2018 Mayıs Ayı Raporu’nu açıkladı.

İlk dört ayda inşaat ve hazır betonda, geçen yıla kıyasla daralan işlerin Mayıs ayında dip yapmasıyla sektördeki durgunluk kalıcı haleye gelmeye başladı. Buna göre Faaliyet Endeksi durgunluğa işaret ederken, Beklenti Endeksi aylar sonra negatif yönlü seyretti. Güven Endeksi’nin de gerilemesi ile bütün göstergeler, hazır beton ve inşaat faaliyetlerinde olumsuzluğa işaret etti.

Hazır beton sektöründe faaliyet, güven, beklenti ve bileşik endeks olan Hazır Beton Endeksi’nin değeri önceki yılın aynı dönemine göre düşüş sergiledi. Özellikle son 2 ayda sınırlı hareketlilik gösteren Faaliyet Endeksi, Mayıs ayında, son 16 ayın en düşük değerini göstererek yerini durgunluğa bıraktı. 4 aydan sonra ilk defa negatif tarafa geçen Beklenti Endeksi ve 2016 yılının ikinci yarısındaki seviyesine gerileyen Güven Endeksi hazır beton ve inşaat faaliyetlerinde olumsuz gidişata işaret etti.

Durgunluk kalıcı hale mi geliyor?

Hazır Beton Endeksi Mayıs Ayı Raporu sonuçlarını değerlendiren Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, ilk dört ayda inşaat ve hazır betonda, geçen yıla kıyasla daralan işlerin Mayıs ayında dip yapmasıyla sektördeki durgunluğun kalıcı haleye gelmeye başladığını ifade ederek, “İnşaat sektörünü geliştirmeye yönelik alınan tedbirler çok yerinde ve zamanlaması doğru olmakla birlikte istenilen hareketliliği henüz yaratamamıştır. Bakanlar Kurulu kararına göre, 6 ay süreyle konut teslimlerinde % 18 yerine % 8 KDV uygulanacak olması, % 4 olan tapu harcının % 3’e indirilmesi ve son olarak ev kredilerinde bankaların yeni bir faiz kampanyası başlatmaları, boyutu bilinmeyen konut stoğunu hiç kuşkusuz azaltacaktır. Ancak artan konut fiyatlarının bu etkiyi sınırlayacağı göz ardı edilmemelidir. 2018 yılının ilk 3 ayındaki yapı ruhsatı sayıları incelendiğinde, müteahhitlerimizin yeni inşaat yapma noktasında isteksiz oldukları net bir şekilde görülecektir” dedi.

Etiketler: inşaat, sektör
Okunma Sayısı: 221
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Demokrasi ve adalet için sandık başına

    Karikatürler

    Onuncu günün sona erdiği 'Dünya Kupası'nda son durum?

    80 öte gezegen keşfedildi

    Nur Talebeleri asayişçidirler

    4 milyar dolar âtıl kalabilir

    “Şaaak!” diye 10 ton patatesi sattık!

    Yeni Asya Neşriyat’ın hanım yazarlara olan “âcil” ihtiyacı…

    Keser döner sap döner, bir gün gelir hesap döner

    İnşaat faaliyetleri Mayıs’ta dibi gördü

    Libya'da kaçırılan 3 Türk işçiden 233 gün sonra sevindiren haber

    Diyarbakır’a İslam Bilim Müzesi

    Almanya çok önemli 3 puan kazanmış oldu

    Yargıtay: ByLock iddiası ispatlanmalı

    Solingen’de aile paneli

    Yakın zamanda 700'den fazla kişi Müslüman oldu...

    Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, restorandan kovulduğunu açıkladı

    4 yaşındaki Leyla Aydemir 9'uncu günde de bulunamadı...

    YSK Başkanı Güven: Halkıma sükunet tavsiye ediyorum

    Piyasalar seçime kilitlendi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Keser döner sap döner, bir gün gelir hesap döner
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Seçim hayırlar getirsin
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Yaşananlar Adalet-i mahza mı, zulüm mü?
    Misbah ERATİLLA

    Berber Mustafa’nın hikâyesi
    Genel

    4 milyar dolar âtıl kalabilir
    Mahmut C. Çakır

    Muhammed Salah’ın çizgisi
    Genel

    Demokrasi ve adalet için sandık başına
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Hasan KOÇ

    İhtiyarımız haricinde istihdam olunuyoruz
    M. Fahri UTKAN

    Risale-i Nur neyin tefsiridir?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.