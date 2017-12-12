İslami Bitcoin geliyor

Bahreyn Merkez Bankası yöneticisi Hamad, orta ve uzun vadede tüm ülkelerin bu teknolojiyi benimsemesi halinde İslami Bitcoin'in olabileceğini söyledi.

İslami Bankacılık Konferansı'nda konuşan Bahreyn Merkez Bankası Bankacılık Gözetiminden Sorumlu Yöneticisi Halid Hamad, petrol fiyatlarındaki değişimin bazı hükümetleri diğer sektörlerde yatırım yapmaya ve farklı enstrümanlar üretmeye ittiğini söyledi.

Bahreyn Merkez Bankası olarak FinTech sektörüne daha fazla yatırımcı çekmek için çeşitli çalışmalar yaptıklarını anlatan Hamad, şunları kaydetti:

"Bahreyn olarak FinTech alanında bu bölgenin ana merkezi olmak istiyoruz. Banka kartları ve kredi kartlarının basılması, işlenmesi ve ödeme sistemleri konusunda 2014’te bir düzenleme yaptık. Bankalar bu alandaki maliyetlerini azaltmak istiyor. Kartlı ödemeler alanında lisans vermeye başladık. Bu sayede bu alanda hizmet veren firmalar Bahreyn’e gelmeye başladı. Bankalar, bulut bilişim maliyetlerini azaltmak istiyordu. Bunun için regülasyonlar yaptık. Amazon, bulut bilişim hizmetleri alanında Bahreyn’i bir merkez olarak kullandı. Bulut bilişimi sektöründen sadece bankalar yararlanmıyor, aynı zamanda hükümet ve diğer sektörler yararlanabiliyor."

Sanal para olarak adlandırılan Bitcoin'e de değinen Hamad, Bitcoin'in, gelecek yıllarda yoğun olarak kullanılabileceğini, yıkıcı ürünlerden bir tanesi olacağını ve şu anki kağıt paranın yerini alabileceğini söyledi.

Hamad, "Orta ve uzun vadede İslami Bitcoin bizleri bekliyor mu?" sorusu üzerine, "Evet, bekliyor. Tabii bunun bir ön koşulu var. Bütün ülkelerin bu teknolojiyi benimsemiş olması... Gelecek yıllarda tek kullanılacak para birimleri Bitcoin'ler olacak. Önümüzdeki yıllarda kartların da ortadan kalkacağını düşünüyoruz. Operasyonel maliyetleri ve riskleri azaltmak için ATM'lerden kişisel bilgilerinizi girerek işlem yapılacağını öngörüyorum." diye konuştu.