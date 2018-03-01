İzmir’de 6 bin taşeron işsiz kalacak

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile İzmir’deki kamu kurumlarında çalışan 6 bin taşeron işçinin işsiz kalacağını belirterek, sorunun çözümü için adım atılmaması halinde 6 Mart Salı günü yarım gün süreyle uyarı amacıyla iş bırakacaklarını açıkladı.

Eylemin İzmir Valiliği önünde yapılacağı belirtildi. DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, sendikanın yaptığı çalışmaya göre, İzmir’de 6 bin taşeron işçisinin, 2 Nisan’dan itibaren işsiz kalacağını kaydetti. Çalışanların kadro beklerken işlerinden olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaklarını belirten Memiş Sarı, İzmir özelinde 6 bin Türkiye genelinde 150 bini bulacak olan işsizler ordusunun toplumsal bir yara haline dönüşeceğini ifade etti. Sarı, “4857 sayılı iş kanunun tüm gereklerini yerine getiren ve statüsü işçi olan üyelerimizin mağdur edilmemesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan konunun acil çözümü amacıyla bir düzenleme bekliyoruz” dedi. DHA

Okunma Sayısı: 298

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.