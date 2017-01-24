Kartla 587 milyar liralık alışveriş yaptık

Kartlı ödeme hacmi TL bazında 2016'da yüzde 12 büyüdü.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Soner Canko, "Kartlı ödeme hacmi TL bazında 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 12 büyüdü. 2015'te 526 milyar lira olan kartlarla alışveriş, geçen yıl 587 milyar liraya ulaştı." dedi.

Canko, düzenlediği basın toplantısında, ödeme sistemleri alanında 2016 yılındaki gelişmeleri değerlendirdi.

Canko, 2016 yılına ilişkin, "Ben hiçbir yılın, bir takvim yılının arkasından bu kadar çok kötü konuşulduğunu görmedim. Yıl sonundaki olayları siz de biliyorsunuz. 2016 ile ilgili kötü söz sarf etme yarışmaları yapıldı." ifadesini kullandı.

2016'da ödemelerde nakite biraz daha "bye bye" denildiğini, mobil alışkanlığın biraz daha arttığını ve finansal teknolojide önemli adımlar atıldığını belirten Canko, Türkiye'nin 2016'yı 176 milyon plastik kart ve yüzde 3'lük büyüme ile kapattığını, yine Avrupa'nın bir numaralı kart pazarı olduğunu söyledi.

Kartlı ödeme hacminin Türk lirası bazında 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 12 büyüdüğünü ifade eden Canko, 2015'te 526 milyar lira olan kartlarla alışverişin geçen yıl 587 milyar liraya ulaştığını bildirdi.

Canko, 2016 yılında POS ve ATM'lerde kartlarla 5,5 milyar adet işlem yapıldığını, bu rakamın günlük 15 milyona geldiğine işaret ederek, "2015'te 5 milyar adet işlem yapmıştık. Demek ki ülkemizde dijital ödemeleri bir önceki yıla göre yüzde 10 büyüttük." diye konuştu.

Kartlarla işlem hacminin 2016'da 1,2 trilyon lira olduğunu belirten Canko, 2015'te bu rakamın 1 trilyon lira olduğunu, 2015'ten 2016'ya yüzde 15'lik bir büyümenin kaydedildiğini bildirdi.