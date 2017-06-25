Kayyuma yargı zırhı

Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan son kanun hükmünde kararnameyle şirketleri yönetmek için atanan kayyumlara, aldıkları kararlar dolayısıyla mahkemelerce yürütmeyi durdurma kararı verilemeyecek ve cezai sorumluluk yüklenemeyecek.

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında yayımlanan son kanun hükmünde kararnameyle (KHK), terör ve benzeri suçu işlediği kesinleşen ya da kuvvetli şüphe görülen kişilerin el konulan mal varlıklarını yöneten kayyumlara yeni bir koruma kalkanı daha geldi. KHK’ya göre, kayyumluk yetkisi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen ya da TMSF’nin kayyum olarak atandığı şirketleri soruşturma ve kovuşturma süresince yöneten kayyumlara görev ve fiilleri dolayısıyla hukukî, idarî, malî ve cezaî sorumluluk yüklenemeyecek. KHK ile ayrıca, kayyumların aldığı karar ve uygulamalarına karşı mahkemelere açılacak dâvâlar da etkisiz hale getirildi. Daha önce yayımlanan kararnameyle; OHAL süresince yayımlanan kanun hükmünde kararnameler kapsamında alınan kararlar ve yapılan işlemler dolayısıyla açılan dâvâlarda yürütmenin durdurulmasına karar verilemeyeceği hükmü getirilmişti. Yeni KHK ile bu kararın kapsamına kayyumlar da eklendi. Buna göre mahkemeler, kayyumların aldığı kararlar ve uygulamalarına karşı açılan dâvâlarda yürütmeyi durdurma kararı veremeyecek.

942 ŞİRKETİ KAYYUM YÖNETİYOR

Kayyum olarak atanan kişiler, halen ülke genelinde büyük holdinglerin de yer aldığı 942 şirketi yönetiyor. Bu şirketlerin toplam aktif büyüklüğü 40.5 milyar TL, özkaynak toplamı 18.1 milyar TL, ciro toplamı da 21.5 milyar TL düzeyinde bulunuyor. Bu şirketlerde 45 bin kişi çalışıyor. TMSF de, Mart ayı sonu itibarıyla 43 şehirde 879 şirkete el konulduğunu, 147 medya şirketinin kapatıldığını açıklamıştı.

TMSF 8 basın kuruluşunun varlıklarını satıyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Barış TV, Can Erzincan TV ve Ört TV’ye ait yayın lisans ve hakları ile makine, teçhizatlar ve demirbaşlarını, Nazar Gazetesi, Yerel Bakış Gazetesi, Turgutlu Havadis Gazetesi, Özgür Radyo ve Taraf Gazetesi’ne ait makine ve teçhizatları satışa çıkardı. TMSF’nin internet sitesinde yer alan satış ilânına göre, söz konusu medya kuruluşlarının makine, teçhizat ve demirbaşları ile yayın lisans ve hakları satışa çıkarıldı. Varlıkların tamamı satış prosedürünün yayınlandığı tarihten itibaren 28 Temmuz mesai saati bitimine kadar (bu tarih dahil) haftalık periyotlarla en geç her hafta Cuma günü mesai saati bitimine kadar elden teslim edecek ya da Cuma günü mesai saati bitimine kadar posta ile gönderilecek tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda satılacak. Varlıkların tamamına bir istekli tarafından teklif verildiği takdirde teklif sahibine teklifinin uygun bulunup bulunmadığı yapılacak değerlendirmeyi müteakip bildirilecek, birden fazla teklif verilirse isteklilere daha sonra bildirilecek tarih ve saatte aralarında açık arttırma yapılacak.