Kiralık araca 8 yılda 47 milyon ödenmiş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, son 8 yılda kiraladığı 320 araç için yaklaşık 47 milyon TL ödeme yaptığını açıkladı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesine yanıt geldi. CHP’li Tanrıkulu’nun, “2010-2018 yılları arasında bakanlığınızca kamu hizmeti için toplam kaç araç ve bina kiralanmıştır?” sorusuna verilen cevapta, 2010-2019 yılları arasında 320 sürücülü/sürücüsüz araç kiralandığı ve karşılık olarak 47 milyon liraya yakın ücret ödendiği belirtildi.

Gazete Duvar’ın aktardığı habere göre, Bakanlık söz konusu araçların merkez teşkilatı ile bölge müdürlükleri, liman başkanlıkları ve Denizdibi Tarama Başmühendislikleri hizmetlerinin yürütülmesinde kullanıldığı bilgisini verdi.