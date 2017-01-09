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Kış şartları domatesin fiyatını 4'e katladı

09 Ocak 2017, Pazartesi 12:45
Mersin'in Erdemli ilçesinde salkım domatesin fiyatı 2,5-3 TL arasında alıcı bulurken, sofralığın ise 2 ile 2,5 lira arasında satılması üretecinin yüzünü güldürüyor.

Çetin kış şartları domates üreticisini sevindiriyor. 20 gün öncesine kadar 70 kuruştan alıcı bulan domatesin fiyatı, hava şartlarının değişmesi ile birlikte bir anda yükseldi. Erdemli Ziraat Odası Başkanı (EZO) Rasim Şahin, yurdu etkisi altına alan kötü hava şartlarının özellikle Doğu Akdeniz Bölgesi'nde sel afeti ile birlikte kendini göstermesinin, sebze ve özellikle de domates fiyatlarının yükselmesine yol açtığını söyledi. 

Yaklaşık 20 gün öncesi örtü altında yetiştirilen domateslerin yeterli alıcısının bulunmaması nedeni ile fiyatının 70 kuruşa kadar düştüğünü belirten Başkan Şahin, "Domatesin fiyatı hava şartları ile birlikte 2,5 liraya kadar yükseldi. Fiyatların yükselmesine en büyük etken ise Mersin bölgesinde yaşanan sel afeti ile soğuk hava, sürekli yağış nedeni ile güneşli havanın olmamasıdır. İklim şartları hasadı da etkiliyor. Normalde geçen yıllarda 1 hafta, 10 günde topladığımız domatesleri aşağı yukarı 20 gün, 1 aylık süre zarfında toplayabiliyoruz. Domates dalında güneş görmediği için bir türlü kızarmıyor bu da piyasada ürünün az olmasına neden oluyor. Domates piyasa arzını karşılayamazken fiyatların yükselmesi, üreticinin de yüzünü güldürüyor" dedi.

Erdemli genelinde örtü altında 20 bin dönüm alanda yaklaşık 200 bin ton domates üretildiğini ifade eden Şahin, son yıllarda normal sofralık domatesin yanında salkım ve çeri domatesin de üretilmeye başladığını belirtti. Yoğun alıcı ve tüketim nedeni ile salkım domates üretimi yapan çiftçilerin hızla arttığını kaydeden Şahin, "Erdemli’de normalde sofralık domates üretimi daha yüksek ancak, salkım domates son yıllarda üretilmeye başlandı. Çünkü Akdeniz Bölgesinin dışındaki bölgelerde yaşayan ve imkânı olan insanlar artık alışveriş için girdiği büyük marketlerde normal domates yerine salkım ve çeri adı verilen küçük domatesleri de aramaya başladı. Salkım domatesin fiyatı halden 3 liraya yakın fiyatlarla satın alınıyor olması üreticinin yüzünün gülmesine neden oluyor. Bu fiyatların ileriki günlerde de devam etmesini bekliyoruz" diye konuştu.

15 yıldır serada domates üretimi yapan Halil Şahin ise bu yıl geleneksel sofralık domates üretimi yerine daha fazla gelir getiren salkım domatesi ürettiğini vurgulayarak, "4 dönüm serada normal domates ürettik. Ancak 30 kuruşa sattım. Ne var ki masrafını karşılayamazken ikinci dikim olarak salkım domatesi diktim, üretimde iyi fiyatı da iyi yüzümüz gülüyor" ifadelerini kullandı.

DHA

Etiketler: mersin, erdemli, domates
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