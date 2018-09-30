Konut satışları hız kesmiyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Ocak 2013-Ağustos 2018 döneminde yeni ve ikinci el konutlar dahil, toplam 5 milyon 896 bin 269 konut satıldı.

Devalüasyon yabancıya yaradı

Söz konusu dönemde konut satışları sürekli artış gösterirken geçen yıl 1 milyon 409 bin 314 ile son 5 yılın satış rekoru kırıldı. Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ise 875 bin 64 konut el değiştirdi. Türkiye’de barınma ihtiyacının dışında yatırım aracı olarak da önemli bir yeri olan konut piyasasında fiyatlar önemli oranda artış gösterdi. TCMB verilerine göre, Konut Fiyat Endeksi 2013 yılından bu yana yüzde 83 artarak 268,09’a yükseldi. Fiyat artışı, en fazla konut satışının gerçekleştiği İstanbul’da yüzde 91,2, Ankara’da yüzde 53,7, İzmir’de yüzde 103,7 olarak kayıtlara geçti.

Yabancılara satışlar 100 bini aştı

Özellikle Mütekabiliyet Yasası’nın çıkması ve Türkiye’de belli şartlarda konut alanlara vatandaşlık hakkı verilmesi gibi düzenlemelerin etkisiyle son yıllarda yabancılara yönelik konut satışları da hız kazandı. Bu alanda yapılan satışlar 2013’te 12 bin 181 iken bu yılın Ağustos ayı itibarıyla 18 bin 540’a ulaştı. Geride kalan yaklaşık 6 yılda ise yabancılar, Türkiye’de toplam 112 bin 933 konut edindi. Yabancılar en fazla İstanbul ve Antalya’dan konut satın alırken, Bursa ve Yalova konut satışlarında ön plana çıkan diğer iller oldu.