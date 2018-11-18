Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Turizmde büyüme devam edecek

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, turizm verileri ile ilgili, "Büyüme devam edecek gibi. Önümüzdeki sene 48 milyon turist gelir diye düşünüyorum." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CNN Türk televizyonunun canlı yayınında bakanlığın Türk Hava Yolları ile "Direkt Turizm Hamlesi" adıyla çalışma başlattığını ve Nisan 2019'da dünyanın 13 noktasından Türkiye'nin önemli destinasyonlarına haftada 67 sefer yapılacağını, bunu 100'e çıkartmayı istediklerini söyledi.

Turizmde bu yıl 40 milyon turist sayısının geçileceğini ifade eden Ersoy, "40 milyon, Türkiye'nin ağırladığı en yüksek turist sayısı. Turizmde bu sene rekor kırılacak. 2019 verileri gelmeye başladı. Erken rezervasyon rakamları gelmeye başladı. Orada da çok ciddi rakamlar var. Büyüme devam edecek gibi. Önümüzdeki sene 48 milyon turist gelir diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

"Japon turist sayısında bu yıl yüzde 90 artış"

Hindistan, Çin ve Japon'da Türkiye'yi tanıtmak için yeni hedefler belirlediklerine değinen Ersoy, Japon turist sayısında bu yıl yüzde 90 artış olduğunu belirtti.

"Japon turisti getirmeye başladığınızda diğer Asyalıları da harekete geçirmiş oluyorsunuz. Diğer turistlere göre konaklama dış harcaması çok yüksek." diyen Ersoy, kasım ayının sonunda Japonya'ya seyahat gerçekleştireceğini aktardı.

Batı ve Kuzey Avrupa'dan gelen turistlere değinen Bakan Ersoy, bu coğrafyadaki turist algısında ciddi bir düzelme olduğuna işaret ederek, "Erken rezervasyon oranları tam bir veri olmasın ama yüzde 180-200 artış var. Bütün Avrupa ülkelerinde ciddi artışlar var. Batı Avrupa turistinde bu sene yüzde 30-35'lik bir artış olacağını öngörüyoruz." diye konuştu.