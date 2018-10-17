Küresel rekabette 61. sıradayız

Dünya Ekonomik Forumu’nun Küresel Rekabet Gücü Raporu’na göre rekabet gücü sıralamasında ABD birinci gelirken, Türkiye 61. sırada yer aldı.

Dünya Ekonomik Forumu’nun 140 ülkeyi kapsayan 2018 Küresel Rekabet Gücü Raporu’nda ABD, Singapur ve Almanya’yı İsviçre, Japonya, Hollanda, Hong Kong, İngiltere, İsveç ve Danimarka izliyor. Sıralamada birinci gelen ABD’de işletmecilik anlayışı, istihdam piyasası ve finans sistemi öne çıkıyor. Çin, 140 ülkeyi kapsayan rekabet gücü endeksinin 28. sırasında yer alıyor. Son sıraları Haiti, Yemen ve Çad paylaşıyor. Son 28 arasında Afrika haricinde yer alan tek ülke ise Venezüella oldu. Rekabet gücü bakımından Türkiye ise 61. sırada yer alıyor. Türkiye’nin altyapı, sağlık ve inovasyon ekosistemi faktörleri bakımından ‘görece güçlü’ olduğu ifade edilirken, yüksek enflasyon ve negatif borç dinamiğiyle uğraşan ülkenin ekonomik sıkıntılarının, ABD’nin Türkiye’ye uyguladığı yaptırımlarla daha da arttığı belirtiliyor. Bu yaptırımların ülkede daha da yüksek enflasyon ile döviz krizine sebep olduğuna dikkat çekiliyor.

Okunma Sayısı: 119

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.