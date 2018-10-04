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4 EKİM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Kuzey Ankara villaları açık arttırma ile satışa çıkıyor

04 Ekim 2018, Perşembe 12:57
TOKİ Ankara "KuzeyKent"te inşa edilen 50 villayı, açık artırmayla satacak. Villalar, yüzde 40 peşin 48 ay veya yarısı peşin 60 ay vade seçenekleri ile satılacak.

Toplu Konut İdaresince (TOKİ) Ankara "KuzeyKent"te inşa edilen 50 villa, 18 Ekim'de açık artırma yöntemiyle satışa sunulacak.

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, Ankara'nın kuzeyinde bir milyon 655 bin metrekare alan üzerine inşa edilen, yeni bir yaşam alanı olan ve farklı gelir grubundan insanları aynı yerde buluşturacak projede yer alan 50 villa, 18 Ekim Perşembe günü saat 14.00'te, TOKİ'nin Ankara Bilkent'teki merkezinde açık artırma yöntemiyle sahiplerini bulacak.

Ayrıca açık artırma, "www.emlakyonetim.com.tr" adresi üzerinden de canlı yayınlanacak.

Peşin ödemede yüzde 10 indirim

Açık arttırma yöntemi ile satışa sunulan 50 villa yüzde 40 peşin 48 ay veya yarısı peşin 60 ay vade seçenekleri ile satılacak. Peşin ödemelerde yüzde 10 indirim uygulanacak.

Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası AŞ tarafından yürütülecek. Bu kapsamda başvuru ve teminatlar, Türkiye Halk Bankası AŞ'nin tüm şubeleri aracılığı ile kabul edilecek.

Açık artırma gününde başvuru da kabul edilebilecek.

Satışa ilişkin detaylı bilgiye "www.toki.gov.tr" ve "www.emlakyonetim.com.tr" adreslerinden ve "444 86 54" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

KuzeyKent projesi

TOKİ'nin Ankara KuzeyKent projesi çok yönlü ve vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde inşa edildi.

Vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak bütün alanların yer aldığı projede yürüyüş yolları, mini futbol sahası, basketbol oyun alanı, basketbol antrenman sahası, voleybol sahası, spor aletleri, masa tenisi, kaykay pisti, spor salonu, açık ve kapalı yüzme havuzları bulunuyor.

Projeyle ayrıca çocuk oyun alanları, eğitici oyun duvarları, çocuk yüzme havuzu, spor alanları ve geniş yeşil alanlarla çocuklar da yeşille iç içe bir yaşama kavuşacak.

Ankara'ya yeni bir değer katması beklenen proje kapsamında 700 bin metrekare alan üzerinde 76 bin ağaç, 5 milyon çalı yer alırken, Kuzey Yıldızı rekreasyon alanında ise, 23 farklı büyüklükte süs havuzu, müzik ve dans eşliğinde ses-ışık ve su oyunu gösterilenin yapılmasına imkan veren havuz, 2 giriş kapısı, 21 restoran, 10 lokanta, 10 kafe, 817 araç kapasiteli açık otopark, yaşlı merkezi 5 bin kişilik amfi, nikah ve düğün salonu da yer alıyor.

AA

Etiketler: toki
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