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MB'nin kararı sonrası yükselişe geçen Dolar'da son durum?

26 Ekim 2017, Perşembe 20:21
Merkez Bankası'nın, beklendiği gibi kısa vadeli faiz oranlarını sabit tuttuğu kararların açıklanmasından sonra hızla yükselen dolar 3.82 lirayı da geçti.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrasında yapılan açıklamada, enflasyonda "hedeflerle uyum sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla sürdürüleceği" vurgulandı.

Faiz kararının açıklanmasından önce 3.77 - 3.78 lira aralığında hareket eden dolar, karar ile birlikte 3.7848 liraya,  euro da 4.46 - 4.47 lira aralığından 4.4745 liraya kadar yükseldi.

Daha sonra, jeopolitik risklerin de etkisiyle yükselişini sürdüren dolar 3.8254 liraya, euro da 4.4772 liraya kadar yükseldi.

Döviz piyasalarındaki yükselişlere paralel olarak piyasa faizleri de yükseldi. Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi, yüzde 11.99'a kadar yükseldi.

Dövizlerdekiyükselişin de etkisiyle, Borsa İstanbul Endeksi güne yüzde 0.06 düşüşle 108 bin 293 puandan başladı ve günü yüzde 0.94 düşüşle 107 bin 335 puandan kapattı.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, marjinal fonlama oranı yüzde 9.25, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 7.25, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 8.0 ve Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası’nda saat 16.00–17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0.0, borç verme faiz oranı yüzde 12.25'te sabit tutuldu.

Yapılan açıklamada, son dönemde açıklanan verilerin iktisadi faaliyetin güçlü seyrettiğine işaret ettiği belirtildi ve şu konuların altı çizildi:

"Enflasyonun bulunduğu yüksek seviyeler ve çekirdek enflasyon görünümüne ilişkin gelişmeler fiyatlama davranışlarına dair risk oluşturmaya devam ediyor.

"Bu çerçevede Kurul, sıkı para politikası duruşunun korunmasına karar verdi.

"Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecek.

"Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme ve hedeflerle uyum sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecek.

"Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecek.

"Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır."

 

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DHA

Etiketler: merkez bankası, faiz
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