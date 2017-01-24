Merkez Bankası'ndan faiz kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, faiz koridorunun üst bandını yüzde 8,50'den yüzde 9,25'e ve geç likidite penceresi borç verme faiz oranını da yüzde 10'dan yüzde 11'e yükseltti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8'de ve gecelik borçlanma faiz oranını (faiz koridorunun alt bandı) yüzde 7,25'te sabit tutarken, gecelik marjinal fonlama oranını (faiz koridorunun üst bandı) yüzde 8,50'den yüzde 9,25'e ve geç likidite penceresi borç verme faiz oranını da yüzde 10'dan yüzde 11'e yükseltti. TCMB'nin faiz kararı öncesinde 3,74 seviyelerinde olan Dolar/TL, 3,82 seviyesinin üzerine çıktıktan sonra 3,80 seviyesinde dengelendi. Konuyla ilgili içerikler: Faize gitmeyen para şimdi nereye gidiyor? Okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/ekonomi/faize-gitmeyen-para-simdi-nereye-gidiyor_421506 Medeniyet kılıfına sokulmuş bir deniyet: Faiz “Ribanın haram oluşu, günahı ve ribadan kurtulma yolları konularında Risale-i Nur’da neler zikredilmektedir?” Okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/suleyman-kosmene/medeniyet-kilifina-sokulmus-bir-deniyet-faiz_395879 “Sen çalış ben yiyeyim” düzenine karşı Kur'an ve Risale-i Nur'daki uyarılar! Okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/gundem/sen-calis-ben-yiyeyim-duzenine-karsi-kur-an-ve-risale-i-nur-daki-uyarilar_395450 AA

Okunma Sayısı: 657

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.