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Muayene ücretlerine de zam geldi: ''Ülkenin ekonomik koşullarına aykırı''

02 Ocak 2017, Pazartesi 12:03
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) yeni yılda, vatandaşın muayene katkı paylarını yüzde 20 ila 60 oranında artırması, Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan'ın tepkisini çekti.

Saydan, yapılan zammın ülkenin ekonomik koşullarına aykırı olduğunu belirterek, "Artık muayene ücreti tahsildarlığı yapmaktan bıktık" dedi.

Emeklilerin maaşından kesilen, çalışanların eczanelerde ödedikleri muayene katılım paylarına SGK zam yaptı. Hastaların daha önce 5 lira verdikleri devlet hastanelerine ait muayene ücreti yüzde 20 arttırılarak 6 liraya, eğitim araştırma hastaneleri için verdikleri 5 lira, yüzde 40 artış yapılarak 7 liraya, üniversite hastanelerindeki muayene katılım payı ise yüzde 60 artışla 5 liradan 8 liraya yükseltildi.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, muayene ücretlerine yüzde 20 ila 60 oranında zam yapılmasının ülkenin ekonomik koşullarına aykırı olduğunu belirterek, "Artık muayene ücreti tahsildarlığı yapmaktan bıktık" dedi. Saydan açıklamasının devamında, "Vatandaşlarımız, devlet ve üniversite hastanelerine başvurduklarında oluşan, emekli vatandaşların maaşlarından kesilen, çalışan vatandaşlarımızın eczanelerimizde ödedikleri muayene ücretlerine SGK tarafından 31 Aralık tarihli mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocaktan itibaren yürürlüğe giren düzenleme ile zam yapılmış bulunmaktadır" dedi.

Eczanelerden tahsil edilen muayene ücretlerinin, SGK tarafından eczane faturalarından kesildiğini vatandaşa bin bir zorlukla anlattıklarını dile getiren Saydan, "Vatandaşlar haklı olarak, 'Beni sen mi muayene ettin, neden sen tahsil ediyorsun ' diyerek her gün eczanelerimizde bu tahsilat konusunda bize itiraz etmekte, gereksiz tartışma ve gerginlikler yaşanmaktadır" dedi. Saydan, konuyla ilgili açıklamasına şöyle devam etti:

"1 Ocak 2017 tarihinden itibaren vatandaşlarımız eskiden 5 lira verdikleri devlet hastanelerindeki muayene ücreti için 6 lira, eğitim araştırma hastaneleri için verdikleri 5 lira yerine 7 lira verecekler. Üniversite hastanelerindeki muayene katılım payı ise 5 liradan 8 liraya yükseldi. Özel hastanelerdeki muayene ücreti ise 12 liradan 15 liraya çıkarıldı. Vatandaşlarımızın reçetelerinde çıkan muayene katılım paylarında oluşan artışın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapıldığını, sadece tahsilatı bize istemediğimiz halde yüklenmiş olan muayene ücretlerindeki artışın bizimle hiçbir alakası olmadığını, görev ve sorumluluğumuz olmadığı halde üzerimizde kalan bu yükün artık üzerimizden alınması talebimizle birlikte kamuoyunun bilgisine sunarız."

DHA

Etiketler: sgk, muayene ücreti, zam
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